Može li u vezu da se vrati strast? Isprobajte ovih osam taktika...

U ljubavnim vezama nakon početne strasti i zaljubljenosti, zagrljaji i poljupci često postaju deo rutine. Ukoliko primetite da ste kao par zapali u kolotečinu, krajnje je vreme da nešto promenite kako ne biste odnos počeli da shvatate zdravo za gotovo...

Postoji osam brzinskih načina kojima možete da oživite ljubavnu vatru i osvežite vaš odnos.

1. Napišite ljubavno pismo

Iskazati osećaje rečima nije uvek lako, a ponekad nas je i strah kako će naš partner odreagovati. Zato, ako ste stidljivi, zapišite osećaje. Ne samo da ćete partneru reći kako se osećate, nego je gest primanja ljubavnog pisma veoma romantičan.

2. Pobegnite zajedno u prirodu

Otputujte iz grada, maknite se iz stana i svih mesta koja vas podsećaju na obaveze i ono što morate da obavite. Ostavite mobilne telefone i računare i idite u šetnju, na planinarenje ili razgledanje nepoznatoga kraja. Zajednički boravak u prirodi će vas opustiti, zbližiti i dati vam osećaj zajedničkog postignuća ako se pritom popnete na neko brdo ili spustite skijama niz planinu.

3. Pokažite jedno drugom nešto zanimljivo

Na početku veze predstavljali ste jedno drugom pevače, muziku, knjige, odeću i mesta koje volite. Setite se stvari koje niste podelili, poput starog filma koji obožavate, a vaš partner ga nije gledao.

4. Razgovarajte o snovima

Svakodnevni razgovor često se svede na planiranje ručka, rasprave o finansijama ili pravljenja spiska za kupovinu. Ispitivanje jedno drugog o snovima, željama i nadama otvara vrata kreativnim razmenama mišljenja.

5. Isprobajte partnerov hobi

Ako vam do sada nije palo na pamet da pogledate s njim utakmicu, svakako probajte. Zajedničko navijanje vodi do telesnoga kontakta. Zauzvrat njega odvedite na čas joge. To ne znači da treba da preuzmete partnerove hobije jer je samostalnost takođe važna u vezi. Samo uložite trud da otkrijete šta vaš partner voli i zašto.

6. Isplanirajte večernji izlazak na potpuno novom mestu

Zaboravite na piceriju ili kafić u koji uvek izlazite, idite na karaoke, salsu ili biljar. Istraživanje novih sadržaja garantuje zabavu i budi romantiku.

7. Skuvajte partneru nešto posebno

Čak i ako već sada kuvate, pripremate ista jela. Pronađite recept za slasno jelo koje ste jeli u meksičkom restoranu i potrudite se. Stara je tajna da ljubav prolazi kroz želudac.

8. Isključite TV, pustite muziku i ne radite ništa drugo

Slušanje dobre muzike oslobađa hormone sreće i vodi drugim dobrim stvarima poput plesa, razgovora ili zabave u spavaćoj sobi, piše 24sata.hr.