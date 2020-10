Se*s umesto treninga? Evo koliko KALORIJA možete da POTROŠITE za samo pola sata

Kako tvrde stručnjaci, ključ u trošenju što većeg broja kalorija je da seks bude što duži i strastveniji, a otkrili su i kako to postići.

Dodiri, ljubljenje i seks dokazano su odlični za naše zdravlje - psihološko, emocionalno, ali i fizičko. Otkucaji srca se povećavaju, telo se pojačano znoji i automatski troši određeni broj kalorija.

Nakon brojnih istraživanja stručnjaci su otkrili koliko tačno kalorija troši određena "ljubavna" aktivnost.

Ljubljenjem se zbližavate s partnerom, ali i gubite kilograme. Jedan sat neprestanih poljubaca potrošiće 68 kalorija.

- Ako se uz to još i dodirujete mogli biste doći i do 90 kalorija - tvrdi Jaiya Kinzbach, seksolog iz Los Angelesa. Malo strastvenije ljubljenje uz skidanje odeće pokrenuće telo, a za samo pola sata možete da potrošite i do 230 kalorija - to je kao da ste bili u teretani!

- Počnete ubrzano da dišete i srce lupa jače, a samim tim veća je i potrošnja kalorija - rekla je Gilda Carle, psihoterapeut.

Kada je u pitanju seks, najviše trošite oralnim - 100 kalorija za sat vremena. Trener Brooke Marrone iz Njujorka dodaje da ćete bolji rezultat postići ako se međusobno dodirujete i isprobate neke nove poze.

Penetracijom žene u proseku potroše 69 kalorija u 25 minuta, a muškarci 31 više. Kako tvrde stručnjaci, ključ u trošenju što većeg broja kalorija je da seks bude što duži i strastveniji. Stenjanjem, menjanjem poza i ljubljenjem možete to postići.