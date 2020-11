ŽELITE DA VAŠ LJUBIMAC BUDE SREĆAN - Kupite mu igračke!

Ako želite da budete dobar vlasnik, onda vašem najboljem prijatleju morate da obezbedite adekvatne igračke.

Za razliku od nas ljudi, koji koristimo ruke za istraživanje naše okoline, psi za to koriste usta. Oni svojim jezikom, zubima i njuškom istražuju i dodiruju razne predmete i tako se upoznaju sa stvarima koje se nalaze oko njih.

Kao i mi, psi mogu da se dosađuju i zbog te dosade mogu da uđu u depresivna i anksiozna stanja, što često dovodi do nervoznog i agresivnog ponašanja.

Neki psi počinju da grizu nameštaj, cipele, papuče i druge stvari kako bi ovo izbegli, jer jednostavno žele da ubiju dosadu i da se zanimaju.

Upravo zbog ovog su vam neophodne igračke koje će vaš ljubimac moći da koristi. U principu, nije bitno kakva je igračka, samo je bitno da je vaš pas voli.

Ako ih imate više, onda je to još bolje, jer će pas imati više zanimacije i moći će da se igra i zanima kada vi ne možete da mu pružite pažnju.

Takođe će ga igračke odvući od nameštaja i drugih zabranjenih stvari koje ne sme da dira, tako da će vam one zapravo uštedeti mnogo novca i spasiti vam nerve.

Imajte na umu i to da će vaš pas možda uništavati igračke, jer će oštriti zube, ali nemojte ga grditi za to, jer igračke za to ipak služe.

Vaš pas mora imati zanimaciju ako želite da bude srećan i zadovoljan, tako da je igračka najmanje što mu možete pružiti.