STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Slabe, porozne kosti? Obratite pažnju da ne napravite još veći problem!

Sačuvajte zdravlje i čvrstinu vaših kostiju uz savete stručnjaka.

Sa prof. dr Marinom Nikolić-Đurović, iz Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra Srbije razgovarali smo kako sprečiti i zaustaviti probleme sa koštano-mišićnim sistemom.

Dugo se mislilo da je za zdravlje koštano mišićnog sistema dovoljna suplementacija kalcijumom. Istina je da je ovaj mineral izuzetno važan. Međutim, ono što se danas zna i što je dokazano je da suplementi kalcijuma mogu dovesti do nastanka kamena u bubrezima, mogu povećati rizik od ateroskleroze i infarkta miokarda. Nakon ovih istraživanja jasna je poruka stručnjaka da kalcijum treba unositi putem ishrane.

Zbog toga je, da bi se sačuvalo zdravlje koštanog sistema, na prvom mestu neophodno osigurati da se kalcijum unet ishranom, pravilno apsorbuje.

Odavno se zna da vitamin D3 povećava iskoristljivost kalcijuma i njeogovo preuzimanje iz digestivnog trakta u krvotok. D3 je vitamin koji se prirodno stvara i dobija sunčanjem. Međutim, istraživanja kažu da preko 80% u ljudi u Evropi nema dovoljno vitamina D.

Ovaj vitamin je izuzetno važan za mnoge funkcije u našem organizmu - od podrške imunom sistemu da se izbori protiv loših bakterija i virusa, preko pravilnog funkcionisanja kardiovaskularnog sistema, a naročito je važan za zdravlje kostiju, zglobova i mišića. Vitamin D3 održava ravnotežu kalcijuma u organizmu, i na taj način poboljšava koštano zdravlje. Zbog svega navedenog se preporučuje suplementacija i to u dozama od 1000- 2000 IJ dnevno.

Međutim, tu se priča ne završava. Jer kada kalcijum uz pomoć vitamina D3 konačno uđe u kvotok, tada se javlja nova opasnost, pa može doći do njegovog taloženja i nagomilavanja u krvnim sudovima, što u određenim situacijama može dovesti čak i do srčanog ili moždanog udara. Zbog toga nam je u ovom procesu ključan još jedan vitamin. Kada unesemo vitamin K2, on aktivira važan protein koji doprinosi sprečavanju kalcifikacije u krvnim sudovima, bubrezima, zglobovima. Vitamin K2 aktivira jedan važan protein - osteokalcin. Ovaj protein pomaže da se kalcijum taloži tamo gde smo i želeli: u našim kostima. Brojne studije pokazuju da vitamini K2 i D3 najbolje rezultate postižu ukoliko se uzimaju zajedno, te da mnogo bolje deluju u kombinaciji nego ukoliko se uzimaju zasebno. Zbog toga svim svojim pacijentima uvek preporučujem Herbiko® K2D3.

Autor: Pink.rs