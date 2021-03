VEČITA DILEMA: KOLIKO DUGO SU KUVANA JAJA DOBRA ZA JELO. Pravilnim odlaganjem u frižideru produžićete im vek trajanja

Bilo da ih konzumirate samostalno ili kao sastavni deo neke salate, ovo morate da znate!

Tvrdo kuvana jaja su veoma ukusan, zdrav i hranljiv obrok, pun proteina, vitamina i minerala. Ali ako volite da skuvate veću količinu ili vam jednostavno ostane neko jaje za kasnije, onda je bitno da znate kako pravilno da ih odložite u frizider, kao i koliko dugo tako obarena mogu da traju.

Barena jaja će ostati "sveža" čak i kada ih držite u frižideru sedam dana, prema naučnicima iz američke Uprave za hranu i lekove (FDA).

Pravilno odlaganje u frizider

Greška koji mnogi čine jeste trenutak kada ih odlažu u frižider. Uslov da potraju nedelju dana jeste da ih odmah po kuvanju i hlađenju, najduže 2 sata nakon, stavite u frižider, piše Lepaisrećna.

Uklanjanje ljuske

Što se same ljuske tiče, postoji još jedna važna stvar, a to je da je ne treba uklanjati dok se jaje potpuno ne ohladi jer će to znatno smanjiti njihov vek trajanja.

Koliko smeju da budu na sobnoj temperaturi

Kao i za svu kuvanu hranu, isto pravilo važi i za tvrdo kuvana jaja - nisu "bezbedna" za jelo ako su ostavljena na sobnoj temperaturi duže od dva sata.

