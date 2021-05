Voćka koja skida kilograme i sprečava srčani udar!

Da ovo voće simbolizuje nadu u novi život možemo videti i na freskama, gde su ga Devica Marija i Isus često držali u rukama.

Imate problem sa viškom kilograma, a probali ste svakakve lekove i nikako da dostignete zacrtani cilj?

Alternativna medicina vam već decenijama nudi delotvorno rešenje, a nalazi se upravo u vašem domaćinstvu. Nar je bogat vitaminima C, A, E, B5, mineralima kalijumom i gvožđem, ima i 92 odsto antioksidantskog dejstva, pa kao takav ima snagu da izbacuje sve toksine iz našeg organizma, ubrzavajući metabolizam. Sadrži oko 15 g šećera, pa zbog toga ima specifičan prijatan i malo kiselkast ukus.

Pored toga što sprečava gojaznost, ima udela i u čuvanju organizima od kardiovaskularnih oboljenja, sprečavajući aterosklerozu. Ispijanjem soka godinu dana, krvni pritisak se smanjuje za oko 21 odsto i značajno pojačava dotok krvi u srce.

U našim arterijama vremenom se nagomilavaju oksidovanim mastima i imunim ćelijama zbog kojih dolazi i do njihovog začepljenja. Kada arterije postaju sve deblje, manje prostora ostaje za prolazak krvi i krvnog sadržaja, a u slučaju da se one potpuno začepe, može doći i do smrti.

Ulje semenki i sok od nara sprečavaju nastanak i razvoj tumornih ćelija, pogotovo rak dojke i prostate. Muškarcima se svakog dana savetuje da piju po četvrtinu od litra soka. Nar proizvodi fitoestrogene, tačnije biljne hormone koji sprečavaju hormonske zavisne kancere, kao što su karcinom jajnika.

Bečki profesor Hademar Bankhofer ističe da je za ublažavanje tegoba u klimaksu dovoljno uzimati jedan nar na dan, jer se u njemu nalaze materije veoma slične estrogenima, što i te kako utiče na nivo hormona.

Autor: Pink.rs