OPASNO po život! Poznati urolog upozorava Srbe: Odnosi na +35 mogu izazvati SMRT (FOTO)

Parovi češće upražnjavaju odnose tokom leta, a kako su velike vrućine rizične za srčane bolesnike i osobe koje imaju povišen krvni pritisak, usled takvih intimnih odnosa na visokoj temperaturi može doći do iznenadnog srčanog udara. Kakvi odnosi mogu da bude na plus 35? Umarajući, nikako opuštajući. Ni žena ni muškarac neće biti zadovoljeni. Ona će teže doći do orgazma, a možda ga neće ni biti, čak i ako ga lako doživljava svaki put – kaže za Objektiv specijalista urologije dr Aleksandar Milošević.

Prema rečima našeg sagovornika, odnosi tokom letnjih meseci je duplo opasniji nego zimi, jer su, kako tvrdi, pacijenti opušteniji i manje fizički aktivni jer su uglavnom na godišnjim odmorima.

- Zato iznenadni i ubrzani fizički napor, poput intimnog odnosa, može napraviti veću štetu nego korist. Intimni odnos je zdrav. Zato se kaže da je dobar odnos, pola avlja. Ali moramo imati u vidu pod kakvim uslovima imamo odnos, kakvi su učesnici tog intimnog odnosa, da li su imali ili imaju neka oštećenja u organizmu - objašnjava urolog.

PRIPREMITE PROSTORIJU ZA INTIMNI ODNOS

On navodi da bi svi oni koji vode ljubav po vrućini trebalo redovno da mere krvni pritisak nakon završenog intimnog čina. Nagli temperaturni skokovi, promena vremena i pritisak vazduha i te kako utiču na zdravlje čoveka, a urolog ističe da je za kvalitetan odnos potrebno obezbediti povoljne uslove.

- Ekstremna toplota otežava rad srca, pa može doći do srčane aritmije i drugih bolesti ovog mišića ukoliko imate odnos u prostoriji koja nije klimatizovana. Usled vrućine dolazi do širenja krvnih sudova i do pada krvnog pritiska. Znojenjem gubimo tečnost i elektrolite i tako dolazi do dehidracije, što može izazvati trombozu, moždani udar ili infarkt srca. Zato u sobi treba da bude temperatura za deset do petnaest stepeni manja nego što je napolju - navodi dr Milošević.

Bolest ne bira, pa tako ni kada je reč o odnosu, tvrdi naš sagovornik objašnjavajući da su i mladi podjednako ugroženi od srčanog udara kao i stari.

‒ Najugroženija grupa ljudi su stariji od četrdeset godina sa povišenim krvnim pritiskom. Međutim, imam i dosta mlađe pacijente koji jednostavno ne mogu da izdrže ovaj atmosferski pritisak, što im se upravo i pokaže tokom intimnih aktivnosti. Najčešće se žale na bolove u grudima, mučninu, gorušicu i uopšte oslabljeno telo - ističe dr Milošević.

JEDNOM DNEVNO ZA ZDRAV ŽIVOT

Naš sagovornik ističe da je stvar izbora ko će kada i koliko imati odnos, ali da pacijenti koji dolaze u njegovu ordinaciju više razmišljaju o intimnim odnosima tokom godišnjih odmora.

- Kada je čovek na poslu, opterećen je, pa mu nije do odnosa. Na kraju krajeva, možda i može da ga ima, ali da ne bude zadovoljen do kraja, u smislu da ne ejakulira. Broj intimnih odnosa je od jedan dnevno do jedan godišnji. To je i normalno. A najbitnije je da je uspešno. Međutim, sve zavisi od godina. U šezdesetim, odnos je poželjan jednom ili dva puta nedeljno. Mlađi muškarci obično imaju pet-šest odnosa nedeljno, ali svaki od njih bude nezadovoljavajuć za ženu - objašnjava dr Milošević.

