Ako vas muči sindrom nervoznog creva, obratite pažnju na sledeće simptome!

Svaka peta osoba u Srbiji pati od sindroma nervoznog debelog creva! Ista statistika važi i za razvijene zemlje.

Osobe koje pate od ovog problema zbog simptoma koji im negativno utiču na kvalitet života i samopouzdanje, često izostaju s posla ili ostaju kod kuće i izbegavaju druženja i društveni život. Nepravilan rad debelog creva najčešće se javlja kod žena u tridesetim godinama života, kod osetljivih osoba i perfekcionista. Simptomi se javljaju ili pogoršavaju u uslovima pojačane psihičke napetosti i stresa. Smatra se da je to danas jedno od najčešćih gastroenteroloških oboljenja, tako da svaki treći pacijent na vrata gastroenterologa zakuca upravo zbog problema nervoznog debelog creva.

Sindrom nervoznih creva – simptomi

Veliki problem je i što se pacijenti stide ovog problema, nerado odlaze kod lekara ili u apoteku po pomoć, pa se zato dijagnostikuje samo 10 do 20 odsto obolelih. Simptomi dovode do poremećaja kvaliteta života i nerazumevanja okoline. To praktično znači da osobi koja pati od sindroma nervoznog debelog creva, može da se desi da mora i do četiri ili pet puta u toku poslovnog sastanka ili porodičnog ručka da ide do toaleta da prazni creva, što negativno utiče na samopouzdanje. Amerikanci su izračunali da su za lečenje nervoznog debelog creva godišnji troškovi veći od 17 milijardi dolara, tako ova bolest ima veliki medicinski, ali i ekonomski i socijalni značaj na zdravlje jedne nacije.

Ishrana je kod ovog oboljenja veoma važna! Poželjna je hrana bogata vlaknima, treba izbegavati kafu, mleko i masnu hranu. Gastroenterolozi vec dugo tragaju za odgovorom na pitanje zašto neke osobe reaguju na stres i svakodnevne probleme tegobama u stomaku.

Simptomi sindroma iritabilnog kolona obično se ispoljavaju ili pogoršavaju za vreme ili posle perioda stresa i emocionalne napetosti. I pored izraženih simptoma, opšte zdravstveno stanje obolele osobe može da bude dobro. Dijagnoza se postavlja na osnovu uzete anamneze, kliničke slike, povezivanjem simptomatskih epizoda sa periodima životnog stresa i emocionalne napetosti i isključivanjem drugih bolesti koje mogu da se ispolje istim ili sličnim simptomima. Od dijagnostičkih procedura mogu se predložiti kolonoskopija, rektosigmoidoskopija, pregled stolice, mokraće i krvi.

Terapija sindroma nervoznih creva

Terapija nervoznog creva treba da bude usmerena na individualni pristup pacijentu. Kod nas donedavno nije postojala jedinstvena terapija koja bi rešila sve simptome iritabilnog kolona.

Pacijentu treba savetovati da izbegava stresne situacije, prilagosi ishranu, primenjuje spazmolitike koji utiču na smanjenje bola u stomaku, koji je svakako najneprijatniji simptom ovog oboljenja. Takođe, poslednjih godina se izuzetno uspešno širom Evrope i Amerike primenjuju određeni prirodni probiotski preparati, bezbedni i detaljno ispitani. Oni efikasno ublažavaju simptome iritabilnog kolona, smanjuje nadutost, eliminišu gasove, otklanjaju bol u stomaku i reguliše dinamiku pražnjenja creva. Jedan od takvih preparata može se naći i u našim apotekama.

Pored medicinskih preparata, kada je u pitanju ishrana, preporučuju se namirnice bogate vlaknastim supstancama (voće, povrće, žitarice, mekinje). Preispitivanjem načina ishrane mogu da se otkriju i faktori koji pogoršavaju simptome, kao što su, na primer, konzumiranje kafe, mleka ili masne hrane, što svakako treba maksimalno izbegavati ako patite od tegoba nervoznog creva.

