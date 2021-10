OD SVOG KUVANJA NAPRAVILA JE CARSTVO I SVI JE OBOŽAVAJU: Čuvena kuvarica nam otrkriva kako ona pravi krompir iz rerne

Napravite omiljeni prilog kao Marta Stjuart. Ona nam je otkrila kako se sprema krompir iz rerne.

Krompir je prilog koji mnogi vole da jedu uz meso. Na koji god način da ga pripremite on je jedan od omiljenijih priloga. Sada vam nudimo recept čuvene Marte Stjuart, kako da spremite krompir iz rerne ili čips koji možete da poslužite gostima uz pivo ili rakiju. Za ovaj recept vam treba svega 3 sastojka i ne puno iskustva u kuhinji. Samo isečete krompir, prelijete maslinovim uljem i začinite. Na kraju zapečete i to je to, prilog ili grickalica je spremna.

Sastojci: 1 1/2 kg krompira, 2 kašike maslinovog ulja, 2 kašičice listova timijana

Priprema: isecite krompir na tanke kolutove, pa dodajte maslinov ulje, so, biber i timijan. Dobro promešajte dok se sve ne sjedini. Veliki pleh dobro namažite sa uljem i posložite krompir. Pecite u zagrejanoj rerni nekih 30 minuta na 200°C.

Autor: Z.L.