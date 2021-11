3 tipa žena koje muškarci izbegavaju

Ukoliko ste u potrazi za partnerom, razmislite o svojim osobinama

Nisu samo žene te koje biraju svoje partnere i traže im mane. I muškarci su ti koji imjau svoje zahteve i tačno znaju šta ne žele od svoje partnerke.

Donosimo vam tri tipa žena koje muškarci uvek izbegavaju.

Šefica

Ova žena su muškarcima izuzetno naporne i doživljavaju ih kao da im je šefovanje zapisano u DNK. U početku će im se to činiti slatkim, kada se počne osećati kao dečak u školi kom učiteljica govori šta mora da uradi, brzo će pobeći.

Tračara

Ova žena je poput žute štampe u očima muškaraca. Voli da ogovara i razgovara o drugim ljudima. U početku će se činiti kao zabavna sa svojim anegdotama, ali na kraju se muškarci počnu pitati šta o njemu govori iza leđa.

„Spasiteljka“

Ova žena svuda vreba. Ona je vrsta žene od koje svaki muškarac želi da pobegne pod svaku cenu. Naravno, neki muškarci vole ovakve žene zbog vlastite nesigurnosti. Ona tvrdi da ga voli baš takvog kakav je, ali malo po malo, želi da ga promeni i spasi od samoga sebe. Prvo je to njegov stil, a onda i njegov muzički ukus. Jednostavno ga mora spasiti od tih bednih izbora jer ona najbolje zna što je za njega dobro. Kada stigne do njegovih prijatelja i hobija, on obično beži glavom bez obzira.