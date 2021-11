4 stvari koje mudra žena nikada neće raditi u vezi: Njoj je bitna čast i "čist obraz"

Nekada u želji da udovoljimo partneru izgubimo sebe i to nikada ne bude dobro ni za vezu ni za vas.

Složićete se da su prvi meseci veze najbolji period. Sve deluje bajno, imamo strpljenja, vremena i volje da se predstavimo u najboljem mogućem svetlu.

Ukoliko posle određenog perioda oboje shvatite da je veza kvalitetna i da bi mogla da potraje, onda postoji prostor da se razgovara o određenim stvari i kompromisima.

Zato mudre žene koje drže do sebe čak i kada su najviše zaljubljenje ne rade ove četiri stvari:

1. Ne odustaju od svojih snova

To što ste u vezi, ne znači da treba da odustanete od svojih snova samo zato što se partnerovi snovi ne poklapaju sa vašim. Naprotiv. Pravi muškarac će vas podržati u svim vašim namerama.

2. Ne menjaju fizički izgled

Trebalo bi da budete jednako samouvereni kada se pred njim pojavite u majici i farmerkama, kao i kad se pojavite u crnoj uskoj haljini koju on voli.

Budite vi, budite svoji.

Ukoliko vas "pritiska" da se oblačite kako on želi, da nosite frizuru kakvu on voli ili da na bilo koji način menjate svoje telo, znajte da on nije vredan vašeg vremena.

3. Ne izbegavaju svoje prijatelje

Znate li za onu izreku: Muškarci/žene dođu i prođu, ali pravi prijatelji ostaju zauvek. Zrela veza zahteva kompromis, ali i zdrav razum.

Dugogodišnji prijatelji ne smeju da trpe zbog vaše veze. Setite se svih trenutaka gde su prijatelji bili pored vas i davali vam nesebičnu podršku.

4. Ne izmišljaju izgovore za njega

Kad on pogreši, ponekad sigurno ima dobro opravdanje, ali nije na vama da ga izmišljate za njega.

Na taj način se samozavaravate i, u suštini, dajete podršku njegovom neprimerenom ponašanju u nekim situacijama.



