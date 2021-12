Suptilni znakovi koji pokazuju da je VEZA U KRIZI: Primetite problem na vreme

Ako primećujete da nešto nije u redu, a ne znate šta, ovi znakovi će vam dati odgovore.

Nijedan odnos na ovom svetu nije idealan.

Svi smo ponekad dolazili u kraće i beznačajne konflikte sa partnerom, međutim, postoje i situacije kada to zna da potraje da bude neprijatno. Ponekad je i više nego primamljivo okrenuti se i otiću sled rasprave. Međutim, upravo ovaj postupak je savršen put ka raskidu.

Ako partner odlazi od vas u toku rasprave

Tenzije u toku rasprave znaju da budu zaista velike. Ponekad je i više nego primamljivo okrenuti se i otiću sled rasprave. Međutim, upravo ovaj postupak je savršen put ka raskidu. Ključ uspešne veze nikad nije bio i ne može da bude – okretanje leđa. Ako ste previše iznervirani da biste govorili, u redu je da razbistrite misli i nastavite malo kasnije razgovor na temu koja je sporna. Ali ako vaš partner jednostavno odlazi od vas svaki put kada započnete razgovor na datu temu, to je znak da njemu nije u interesu da ona bude rešena.

Partner glumi žrtvu

Ako ste primetili da tokom svake rasprave vaš partner kada primeti da vi "odnosite pobedu", menja svoje ponašanje i glumi žrtvu, ne bi li izazvao vaše saosećanje i naveo vas da ipak prihvatite njegov stav, to je pokazatelj da zna kako da manipuliše sa vama i dobije ono što želi.

Oslanjate se na druge ljude u teškim trenucima

Ako vaš partner nije neko koga zovete u situacijama kada vam zatreba pomoć, podrška ili savet, već se tada oslanjate na druge ljude, to je znak da stvari među vama ne idu u dobrom smeru. Iako su prijateljstva i porodični odnosi jednako važni kao i partnerski, nužno je da shvatite da ako on nije neko na koga možete da se oslonite u životu, on onda predstavlja višak.

Loša komunikacija

Psiholozi tvrde da je jedan od najvažnijih apsekata svake veze komunikacija. Možda će vam se dogoditi da nemate ništa novo niti bitno da ispričate svom partneru, ali je važno da delite jedno sa drugim svoja osećanja, strahove, nade, planove. Ako toga nema, i ako je između vas muk, to je jasan znak da nešto mora pod hitno da se menja.