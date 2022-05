Mađarska u prva četiri meseca 2022. godine nadmašila rekordno uspešnu godinu: 30 posto više srpskih turista u Mađarskoj nego 2019!

Prepandemijska 2019. godina u turističkoj industriji se često uzima kao parametar uspešnosti. Kada govorimo o broju gostiju iz Srbije, Mađarska je uspela da u prva četiri meseca 2022. godine nadmaši rekordno uspešnu godinu.

Naime, broj gostiju iz Srbije bio je stabilan između 2017. i 2019. godine, kada je naša zemlja zauzela 24. mesto po broju poseta. U godini pre pandemije susednu zemlju posetilo je između 70.000 i 75.000 srpskih turista, međutim u 2020. broj poseta je pao za 60 odsto, da bi potom 2021. porastao za 50 odsto. A u prva četiri meseca 2022. godine, broj srpskih gostiju u Mađarskoj veći je za 30% u odnosu na isti period 2019. godine.

„Tržište Srbije je jako bitno Turističkoj organizaciji Mađarske (HTA). Srbi su naši česti i vrlo dragi gosti, a Srbiju i Mađarsku u polju turizma spajaju jake istorijske, kulturne i gastronomske veze. Zbog toga Turistička organizacija Mađarske (HTA) brižljivo planira sve aktivnosti na srpskom tržištu i aktivno učestvuje na sajmovima u Srbiji i regionu“ izjavio je Ivan Ljubinković, regionalni menadžer za razvoj poslovanja u Turističkoj organizaciji Mađarske.

Srbi najviše putuju u Budimpeštu, potom u pogranične banje i gradove poput Segedina, Morahaloma, Makoa, ali su našim ljudima sve zanimljiviji Balaton, Pečuj, kao i dvorci Mađarske. Kulturne manifestacije i brojni festivali, takođe, privlače veliki broj gostiju iz Srbije.

“Mađarska ima osam lokaliteta na Uneskovoj listi i aktivno radi na tome da poveća broj festivala i kulturnih manifestacija koje su gostima iz Srbije vrlo privlačni. Povećanje gostiju iz Srbije mogu ilustrovati i jednim zanimljivim podatkom. Jedan od najvećih srpskih autobuskih prevoznika je od oktobra 2021. godine imao osam nedeljnih polazaka na relaciji Beograd – Budimpešta, a od juna najavljuje dve dnevne linije. ” dodao je Ivan Ljubinković

Period pandemije Mađarska je iskoristila za kapitalni infrastrukturni razvoj, pre svega u oblasti ruralnog turizma. Prema programu turističkog razvoja Kisflaudy, do 2030. godine u turizam Mađarske biće uloženo 785 miliona evra, pre svega u obnavljanje smeštajnih kapaciteta, restorana i banja. 35 hotela je u fazi rekonstrukcije, unapređuje se privatni smeštaj odnosno 14.000 smeštajnih jedinica, a do sada je u okviru navedenog programa obnovljeno 115 plaža i 600 "Bed and Breakfast"smeštajnih objekata.

