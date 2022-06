Kako da isečete LUBENICU BEZ NEREDA NA NAJBRŽI NAČIN: Oduševiće vas trik od 20 sekundi

Lubenicu skoro svi obožavaju, a letnje vreme ujedno je nam donosi ovo neodoljivo voće. Osim neodoljivog ukusa, ona je veoma zdrava za naš organizam.

Lubenica predstavlja odličan izvor vitamina C, minerala i svakako vode. Dve kriške lubenice na dnevnoj bazi utiču na povećanje osećaja sitosti i smanjuju efikasno telesnu težinu. Likopen koji se nalazi u lubenici pomaže takođe u smanjenju visokog šećera u krvi (hiperglikemije). Na svakodnevnoj bazi je potrebno da konzumirate jednu do dve kriške lubenice sat vremena pre ručka.

Samo jedna porcija je dovoljna da se zadovolji petina potrebe organizma za vitaminom C i A. Osim toga, visok nivo kalijuma reguliše krvi pritisak, čime se održava i zdravlje srca. Lubenica se sastoji od 91,5 odsto vode. S obzirom na to da dehidratacija može predstavljati velike zdravstvene probleme, koji se najčešće realizuju kroz glavobolje, slabu koncentraciju i umor, konzumiranje lubenice je odličan način da se izbegnu svi ovi problemi.

Međutim, nije nam prijatno kada moramo da je sečemo, utrošimo određeno vreme i čistimo nastali nered. Ali, dobra vest je što postoji trik koji će vam uštedeti vreme, a pritom nećte imati nikakav nered u kuhinji!

Reč je o tome da lubenicu najpre isečte cik-cak, a potom razdvojite na dva dela.

Ceo postupak pogledajte u videu:

Best way to cut a watermelon when sharing. pic.twitter.com/UguO6QHwDd