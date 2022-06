PALI SE METEO ALARM! Evo kojim delovima Srbije danas prete NEPOGODE!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a na jugu i jugoistoku promenljivo oblačno vreme.

Ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno i jak.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upalio je žuti meteo alarm na teritporije istočne i jugoistočne Srbije.

Najniža temperatura biće od 12 do 17 stepeni, najviša od 25 do 29.

Kada je reč o UV indeksu, danas je najpovoljnija situacija u Peći.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen.

Ponedeljak

U većem delu pretežno sunčano i toplo. Uveče i u toku noći na severu Srbije umereno naoblačenje. Vetar slab do umeren, u skretanju na jugozapadni, a uveče u Vojvodini i na severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

Utorak

Na severu Srbije pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava pljuska i grmljavine. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepena.

U ponedeljak i utorak na snazi će biti žuti meteo alarm zbog visokih temperatura, a u utorak i zbog grmljavinskih nepogoda, navodi se na sajtu RHMZ.

