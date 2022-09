RASPAKUJETE SE BRZO NAKON SELIDBE I PORED VELIKIH OBAVEZA

Spakovali ste sve stvari za transport, preneli sve ih u novi stan i mislite da ste završili sa selidbom? Greška, selidba još nije gotova i tek sledi deo koji traje i duže nego sam transport. Čeka vas raspakivanje stvari i opremanje novog životnog prostora, koji je naporan ali zanimljiv i lep posao.

Da bi vam proces raspakivanja bio jednostavniji, o tome morate razmišljati na samom početku selidbe. Dobra priprema je pola obavljenog posla, a sobzirom da morate krenuti na posao i nećete imati previše slobodnog vremena, svaka ušteda vremena će dobro doći.

Zato se nadamo da ćete naše savete koji će vam pomoći da se raspakujete posle selidbe pročitati pre nego što i počnete sa pakovanjem.

DOBRA ORGANIZACIJA - POLA OBAVLJENOG POSLA

Kada se odlučite za selidbu i promenu lokacije, prvo napravite dobar plan koji ćete slediti. Pravilno i plansko pakovanje može vam mnogo olakšati ceo proces selidbe, zato tom delu posla posvetite više pažnje.

Pre svega obezbedite dovoljan broj kofera, torbi i kutije za selidbe. Pronađite sve torbe i kofere koje imate u stanu ili kući, ako možete pozajmite od prijatelja još. Kutije potražite u velikim marketima, proberite očuvanije kutije različitih dimenzija. Imajte na umu da u njih nećete moći da pakujete stvari jer su obično prljave, ako vam zafali za garderobu nove kutije možete kupiti od agencije za selidbe “Moja selidba”.

PAMETNO I ISPLANIRANO PAKOVANJE

Dok ste još sveži i skoncentrisani, na samom početku prvo pakujte one stvari koje su vam najvažnije i koje će vam prvo trebati pri useljenju. To može biti lična higijena, ako imate decu njihove svakodnevne sitnice, stvari i hrana iz kuhinje, lomljive i osetljive stvari, itd.

Takođe, to se odnosi na demontažu i obezbeđivnaje delova nameštaja. To je jedan od najtežih poslova, i bilo bi dobro da to uradite u samom startu. Kasnije možete pakovati stvari koje ne zahtevaju previše koncentracije, recimo pakovanje garderobe i igračaka.

Grupišite stvari koje pakujete u kutije, tako da pri raspakivanju njih postavljate na istom mestu. Idealno bi bilo da svaku kutiju obeležite i na njoj napišete šta se nalazi i u koju prostoriju je nosite. Tako ćete odmah pri unošenju paketa rasporediti u prostorije gde su namenjene.

Ako nemate dovoljno vremena ili jednostavno ne želite da vi pakujete stvari, već da uživate sa porodicom, angažujte radnike za selidbu. Pored kombi prevoza radnici mogu obaviti:

- pakovanje za selidbu,

- odnošenje starog nameštaja,

- čišćenje podruma,

- odnošenje šuta.

Sve stvari koje vam nisu potrebne i koje ne želite u svom novom domu, možete odložiti u skladište stvari. Dok ne pronađete kupce ili ne novu lokaciju za stvari i nameštaj, mogu biti na sigurnom.

RASPAKUJTE PRVO PRIORITETNE PAKETE

Kada dobro organizujete pakovanje, brzo i jednostavno se možete i raspakovati. Pakete odmah po unošenju raspoređujete po prostorijama za koje su namenjeni, tako da se već pri unošenju počeli sa planskim raspakivanjem.

Svi bi voleli da istog dana raspakuju sve pakete i adaptiraju svoj novi dom u potpunosti, ali to u većini slučajeva nije moguće. Zato napravite plan, podelite proces raspakivanja u nekoliko faza i počnite sa prvom.

U zavisnosti od vremena i umora, prvog dana raspakujte stvari koje su vam potrebne odmah. To su uglavnom one stvari koje smo preporučili da prvo spakujete (lična higijena, potrebne stvari za decu, kuhinja, posteljina, deo garderobe, itd).

U prvoj fazi trebalo bi postaviti sav nameštaj na svoje novo mesto, jer zauzima previše prostora. Montaža nameštaja nije lak posao, pa ukoliko nemate iskustvo angažujte profesionalce.

Ostale faze raspakivanja organizujte shodno slobodnom vremenu. Pošto ste sve planski spakovali, neće vam biti toliko naporno raspakovati. Na svakoj kutiji imate podsetnik koji će vam pomoći da odaberete prioritete i odmah isplanirate mesto gde ćete sve odložiti.

NAPRAVITE VAŠ SISTEM I PLAN SELIDBE

Ovo su bili opšti saveti, ali svaka selidba je specifična i sa sobom donosi neke posebne zahteve. Na osnovu gore navedenih saveta i ideja možete krairati sopstveni sistem i plan, koji dogovara vašim zahtevima i mogućnostima.

Kompletnu veću selidbu gotovo da nije moguće izvesti u sopsvenoj režiji, uvek je potrebna određena pomoć. Za sve poslove i usluge koje ne možete ili ne želite da vi obavite, možete angažovati agenciju “Moja Selidba”.

AGENCIJA ZA SELIDBU - MOJA SELIDBA

U višegodišnjem radu sa selidbama i transportom, agencija Moja selidba srela sa mnogim izazovima i situacijama koje su nam dale potrebno iskustvo. Tako da danas slobodno možemo reći da za nas ne postoji problem koji ne možemo prebroditi.

Paketi naših usluga pokrivaju sve vezano za selidbe i transport, a verujte naše usluge nisu preskupe da ih ne možete priuštiti. Ako vas zanima koliko bi koštale usluge u vašem slučaju, popunite formular za besplanu procenu selidbe i dobićete sve informacije.