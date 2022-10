SAMO ZA HRABRE: Najluđa MESTA na kojima možete da VODITE LJUBAV! Mnogi se ne bi usudili, ovo će vas PRODRMATI

Ukoliko ste zapali u rutinu kada je seks u pitanju, dajemo vam nekoliko predloga kako da ponovo osetite uzbuđenje kao na početku veze. Ovo će sigurno učiniti da krv brže cirkuliše.

LIFT

Na našoj listi, liftovi se nalaze među najboljim mestima za brzi seks. Probajte da zaustavite lift na nekom od spratova, ali ako ne želite biti uhvaćeni, pazite da se pri tome ne upali alarm (jedino ako vas to ne uzbuđuje). Kad ste sve pripremili, stisnite se uz zid lifta i zabava može da počne. Nakon što ste završili sa igrom, pustite lift da se nastavi sa kretanjem, ali bitno je da izađite na jednom od spratova pre željene destinacije.

STEPENIŠTE

Stepeništa nisu baš idealna mesta za seks aktivnosti, ali ako ste već toliko zaigrani da vam je to jedino mesto do kojeg stignete, ne brinite, sasvim će dobro poslužiti. Pronađite mračni kutak iz kojeg ćete čuti ako vam iko dolazi u susret, opustite se i krenite. Problem je što su stepeništa obično dosta tiha, pa ni vi ne smete biti previše glasni. Ako ste već izabrali stepenište, proverite i da li postoje kakve podrumske prostorije, jer one mogu biti još jedno mesto povoljno za brzi seks.

BIOSKOP

Bioskopske dvorane idealna su mesta za brzi seks, mračne su, teško da će vas neko čuti, a u njima uvek postoje mesta koja kao da su stvorena za takve aktivnosti. Ako ste se zatekli u situaciji da je dvorana poluprazna, najbolje je da se smestite u najmračniji kutak i počnete sa igrom.

Kod kupovine karti probajte da izabrete “ljubavno mesto” kod kojeg vam neće smetati nasloni za ruke, tako da ćete imati više prostora i za složenije egzibicije. Bioskopske dvorane najbolje za pruženje oralnog seksa, ali ako se u dvorani nalazi malo ljudi, možete preći i na složenije igrice.

Autor: Z.L.