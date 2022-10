OTKRIVAMO TI NAJJEFTINIJI PUT DO VOZAČKE DOZVOLE

Svake jeseni, sa početkom školske godine, srednjoškolci se odlučuju za upisivanje još jedne veoma važne škole.

Izbor auto-škole je odluka koja čeka svaku porodicu i nimalo nije laka.

Faktori koji utiču na nju su brojni, a često jeonaj presudni cena.

Kako smo svedoci života u vremenu u kom sve rapidno poskupljuje, logično je zaključiti da su i cene u auto-školamaporasle. Međutim, mi smo istraživali i pronašli jednu auto-školu u Beogradu koja je rešila da u sred svih poskupljenjapomogne malo roditeljima i pokloni popust od 10% za svakog polaznika.

U pitanju je auto-škola Monca Prima koja se nalazi na Vračaru, a čiji poligon je kod Hale Aleksandar Nikolić (bivša Hala Pionir). Monca Prima je prošlog meseca proslavila jubilarni 10. rođendan što govori u prilog tradiciji i kvalitetu koji su ujedno jedni od polaznih načela njenogposlovanja.

Posetili smo ih i evo šta možemo da vam prenesemo kao naše utiske: prijateljska i opuštena atmosfera, moderanambijent, besprekorno čista vozila, mladi i ambiciozni instruktori. Imali smo priliku da malo popričamo sa njima otrenutnoj situaciji kada je upisivanje vožnje u pitanju. Složili smo se da je to ogroman trošak za svaku porodicu,pogotovo ukoliko imaju više dece, ali da je ujedno stvar koja se ne može izbeći jer bi svi želeli da nauče da voze ičesto im je to jedan od prioriteta u tom životnom razdoblju. Kompletan proces polaganja se nekada mogao priuštiti zakoličinu novca za koju sada ne možete platiti ni časove obuke.

Još su ređe auto-škole koje daju popuste i imajupromotivne periode. Upravo iz svih navedenih razloga oni su se odlučili da spoje lepo i korisno i da povodom proslaverođendana i ogromnog interesovanja produže akciju koja i dalje traje. Ovog meseca upisalo se više kandidata negobilo kog meseca u prošloj godini što nam govori da je popust od 10% zaista značajan i da je ušteda koja se ostvarujetom prilikom i te kako važna za svačiji budžet.

U Monci se akcenat stavlja na to da kandidati najbolje voze kada su opušteni i nisu izloženi stresu i tremi. Upravo to jerazlog zašto su izabrali mlađe instruktore i zašto insistiraju na prijateljskom odnosu između instruktora i kandidata.Kroz njihovo poslovanje pokazalo se da je to glavni faktor koji pravi razliku između njih i ostalih auto-školi i koji imobezbeđuje tako visok procenat polaganja iz prve. Osim kompetentnog osoblja koje je tu da nesebično podeli svojeznanje, iskustvo i sve one „cake“ koje su vozačima početnicima nepoznate, vrlo je važno i na čemu kandidati voze.Ono što smo mogli da primetimo na prvi pogled je da su vozila uredna, nova i čista i da je vozni park prilagođengradskoj vožnji koja u Beogradu često ume da bude konfuzna i za mnoge iskusne vozače. Kandidatima su naraspolaganju Golf 7, Golf 6, Seat Leon, Seat Ibiza i Renault Megane, svi imaju manuelne menjače (jer zako kaže datako mora) i ono što je najbitnije svim kandidatima – „meke“ komande.

Ono što je još jedan veoma važan faktor je lokacija, ali i fleksibilnost termina kako bi svaki kandidat mogao da uklopisvoje nastavne i vannastavne aktivnosti. Lokacija učionice kao i lokacija poligona su izabrane tako da u njihovoj blizinistaju brojne gradske linije, a tu su i dve grupe za teoriju. Jedna grupa ima fiksne termine dok je druga rotirajuća, pa jesvakom kandidatu data mogućnost izbora one grupe koja mu najviše odgovara. Kada je reč o praktičnoj obuci,kandidat se sa svojim instruktorom dogovara oko termina i intenziteta kojim bi želeo da vozi.

Ukoliko je i u vašem domu došao trenutak za upisivanje u auto-školu predlažemo vam da iskoristiteovaj promo period i priuštite svom detetu najbolji kvalitet po najpovoljnijoj ceni.

Auto-škola Monca Prima se nalazi u Golubačkoj 4, na Vračaru. Njihovi brojevi telefona su 011/3860 666 i 060/0860668 a sa detaljima u vezi škole se možete bolje upoznati i preko sajta www.moncaprima.rs i Instagramstranice @autoskolamoncaprima.