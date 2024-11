Kejt Mildton i Vilijam u kupaćem: Ovakve trbušnjake na princezi nikad nismo videli

Princ Vilijam i Kejt Midlton zaista imaju jednu od najpoznatijih i najdugotrajnijih ljubavnih priča među slavnim parovima. Njihova veza, koja je počela još tokom studija na Univerzitetu u St. Andrewsu, pokazuje da su prošli kroz mnoge faze – od prijateljstva do raskida, a zatim ponovnog pomirenja i na kraju braka.

Raskid 2007. godine, koji je usledio zbog pritiska koji je princ osećao zbog svog života pod stalnim nadzorom medija, bio je težak trenutak, ali je pokazao da, iako je kraljevska porodica pod velikim pritiskom, ljubav može da pobedi. Pomirenje i kasnije venčanje 2011. godine u Vestminsterskoj opatiji postali su simbol nade za mnoge.

Njihovo venčanje bilo je istorijsko, sa milionima gledalaca širom sveta, a medeni mesec na Sejšelima omogućio im je nekoliko nedelja privatnosti, koliko god je to bilo moguće. Iako su ih mediji stalno pratili, par je uspeo da zadrži privatnost, uprkos globalnoj pažnji.

Međutim, jedna "uhvaćena" fotografija prikazuje ih u svetlu u kom ih inače nismo videli. Mlad, lep i zgodan, princ Vilijam se šetao plažom u cvetnom šortsu, a Kejt je tada pokazala trbušnjake, kakve ne sumnjamo da ima i danas.

