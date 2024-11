Brend Levi’s® prazničnu euforiju dočekuje sa poklonima, saradnjama i naravno teksasom

Ovu sezonu praznika, Levi’s® slavi sa posebnom vrstom uzbuđenja, onom koju donose novi komadi, pokloni i provođenje vremena sa voljenima. Od opuštenog kroja farmerki, pa sve do jakni koje su idealne za hladnije dane, ovi udobni komadi će vas bukvalno zagrliti.

Pitate se kako biste mogli da uđete u Levi’s® praznično raspoloženje, odgovor je vrlo jednostavan posetite najbližu Levi’s® monobrend ili Fashion&Friends multibrend prodavnicu, na online shop-u fashionandfriends.com kao i na istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Praznična kolekcija brenda Levi’s® pruža komade koje ćete uklapati sa zadovoljstvom tokom najlepših trenutaka. Segment pod imenom „Bundle-Up“ je za one koji vole hladnije vreme. Od „radničkih“ jakni do puf prsluka, svaki komad je dizajniran da izdrži niske temperature. Kada se radi o hladnoći, ovi komadi ne poznaju granice. „Extra-Cozy“ je druga linija iz ove kolekcije i ona je tu da vam podari osećaj ušuškanosti koji se stvara kada sedimo pored kamina. U njoj se nalaze komadi koji su pogodni za slojevito oblačenje, a to su džemperi, termo komadi, odeća od flanela i mnogi drugi.

„Total Denim“ je pažljivo kreirana linija za sve ljubitelje kako teksasa, tako i zimske idile. Od legendarnog 501 modela, do teksas jakni, garantujemo da će svaki komad obožavati sve generacije. Detalji koji su inspirisani kaubojskim motivima su tu da vam odgovaraju čitav život. Poslednja, ali nikako i najmanje važna linija jeste „Going Out“ koja se pobrinula da svi komadi u njoj budu kao rođeni za dobar praznični provod. Mogućnosti kombinovanja su neograničene, a na vama je da vidite da li ćete košulju koja se presijava upariti sa farmerkama kao što su 501, ili pak sa vintage-inspired Harper Heritage jaknom.

Kolekcija za jesen/zimu dostupna je u Levi’s® prodavnicama u šoping centrima Galerija, Ušće i Rajićeva u Beogradu, Promenada u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu, kao i u Fashion&Friends prodavnicama, na onlajn šopu i mobilnoj aplikaciji.

Autor: Dalibor Stankov