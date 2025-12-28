Ove godine nema šarenila i kiča: Tri trenda kićenja jelke zbog kojih će vaš dom izgledati kao iz magazina

Novogodišnja dekoracija iz godine u godinu menja se zajedno sa našim navikama i potrebama, a ova sezona pokazuje da je fokus na toplini doma, prirodnim materijalima i vizuelnom miru. Umesto pretrpanih jelki, jarkih boja i nasumičnih ukrasa, sve više se cene stil, sklad i detalji koji prostoru daju karakter, ali ga ne opterećuju.

Dobra vest je da ovi trendovi ne zahtevaju veliku promenu ili novi budžet. Naprotiv, ideja je da se postojeća dekoracija nadogradi promišljenim dodacima – novim lampicama, drugačijom paletom boja ili teksturama koje menjaju celokupan utisak. Upravo zato su trendovi za 2025/2026 praktični, primenljivi i prilagodljivi svakom domu.

Zemljani tonovi i prirodna estetika:Osetite pravu toplinu doma i mir

Jedan od najdominantnijih trendova za sezonu 2025/2026 jeste povratak prirodnim, zemljanim tonovima. Ovaj stil unosi osećaj smirenosti, udobnosti i bliskosti sa prirodom, zbog čega se savršeno uklapa i u moderne i u klasične enterijere. Dominiraju tople nijanse braon boje drveta, maslinasto zelena, bež i krem tonovi, uz diskretne detalje u mat zlatnoj i bronzanoj boji.

Umesto sjajnih kuglica i veštačkog glamura, akcenat je na prirodnim materijalima kao što su drvo, juta, vuna, filc, lan i reciklirani papir. Ovi elementi jelki daju dubinu, teksturu i autentičan izgled, dok topla LED svetla dodatno naglašavaju prijatnu, domaću atmosferu.

Zemljani stil se lako postiže čak i sa manjim budžetom.

Dovoljno je da zameniš hladna svetla toplim, dodaš nekoliko drvenih ukrasa, mašni od jute ili dekorativnih grančica i šišarki. Rezultat je jelka koja izgleda prirodno, moderno i nenametljivo elegantno.

Snežne jelke i efekat mraza – zimska bajka u dnevnoj sobi

Snežne jelke već nekoliko sezona ne gube na popularnosti, a u sezoni 2025/2026 postaju jedan od vodećih izbora. Njihova najveća prednost je u tome što izgledaju dekorativno i luksuzno čak i sa minimalnim brojem ukrasa. Sam sloj „snega“ ili blagog mraza na granama daje prostoru mekoću i svetlost.

Posebno je popularan takozvani efekat mraza, koji deluje suptilnije od klasičnih snežnih jelki. Ovakav izgled stvara utisak da je jelka upravo unesena iz hladnog zimskog jutra, što prostoru daje dubinu i vizuelnu eleganciju.

Snežne jelke najbolje izgledaju uz ukrase u beloj, srebrnoj, šampanjac ili ledeno plavoj boji, uz obavezna topla bela svetla. Ovakva kombinacija omekšava izgled i daje prijatan, luksuzan ambijent koji je savršen i za fotografije i za porodična okupljanja.

Minimalizam sa luksuznim akcentima – manje ukrasa, više efekta

Minimalizam ostaje jedan od ključnih trendova i ove sezone, ali u toplijoj i sofisticiranijoj verziji. Ideja nije u praznoj jelki, već u pažljivo biranim ukrasima koji imaju estetiku, kvalitet i jasno definisanu paletu boja. Najčešće se koriste dve ili tri boje, u mat, metalik ili perla završnici.

Materijali igraju veliku ulogu – staklo, keramika, metal i drvo deluju znatno elegantnije od plastike i stvaraju utisak luksuza bez preterivanja. Ovakav stil je idealan za one koji vole uredan prostor, vizuelni balans i savremeni dizajn.

Minimalistička jelka se lako kombinuje sa zemljanim tonovima ili snežnim efektima, što je čini jednim od najfleksibilnijih trendova sezone 2025/2026.

Autor: Jovana Nerić