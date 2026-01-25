ŠOKANTNO OTKRIĆE NAUČNIKA: Voda nije najbolja za hidrataciju – ovo piće je mnogo efikasnije!

Iako se voda najčešće smatra najboljim izborom za hidrataciju, naučnici su otkrili da određena pića mogu znatno duže zadržati tečnost u telu.

Istraživanje pokazuje da sastav napitka ima ključnu ulogu u tome koliko će organizam ostati hidriran, a ne samo količina unesene tečnosti.

Iznenađenje iz Škotske: Mleko pobedilo vodu

Studija Univerziteta Sent Endruz u Škotskoj istakla je mleko kao iznenađujuće efikasnu opciju za dugotrajniju hidrataciju. Prema rezultatima, pića koja sadrže male količine masti, proteina i šećera pomažu telu da duže zadrži tečnost, a mleko se u tom pogledu pokazalo učinkovitijim od obične vode.

Zašto je mleko toliko moćno?

Autor studije, profesor Ronald Mon sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Sent Endruz, objasnio je da nutritivni sastav mleka usporava pražnjenje tečnosti iz želuca.

Laktoza, proteini i masti: Pomažu u održavanju stabilnije hidratacije tokom dužeg vremena.

Natrijum: Doprinosi zadržavanju vode u telu i smanjuje količinu proizvedenog urina, slično rastvorima za rehidrataciju.

Elektroliti: Kalijum i natrijum poboljšavaju apsorpciju vode.

Dijetetičarka Melisa Madžumdar, komentarišući nalaze, istakla je da kalorije u pićima usporavaju pražnjenje želuca, što automatski usporava i otpuštanje urina.

Osam esencijalnih nutrijenata

Pored hidratacije, stručnjaci navode da mleko obezbeđuje osam esencijalnih nutrijenata, uključujući kalcijum. Prema zvaničnim registrima zdravstvenih tvrdnji, hranljive materije iz mleka direktno doprinose normalnom funkcionisanju brojnih telesnih procesa.

Autor: Dalibor Stankov