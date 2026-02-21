Najveće laži koje mogu uništiti svaku vezu, prema psihologu

Prepoznavanje ovih mitova a njihova zamena zdravijim uverenjima je ključ uspešne veze. Ovo su najveće laži koje to mogu sprečiti.

Svi želimo kvalitetne i ispunjene veze, ali ponekad nas pogrešna uverenja ili najveće laži mogu sprečiti u tome, kaže psiholog i terapeut za odnose Džefri Bernštajn.

„Kao terapeut za odnose, video sam mnoge parove zarobljene u naizgled bezazlenim zabludama koje, ako se ne prepoznaju na vreme, mogu oštetiti čak i najdublje odnose. Ove „laži u vezi“ često počinju kao samozaštitna uverenja, možda da objasne nesporazum ili opravdavaju neprijatan osećaj, međutim, tokom vremena, ove laži postaju prepreke koje narušavaju poverenje, empatiju i povezanost“, otkrio je on za Psychology Today.

Prepoznavanjem i zamenom ovih zabluda zdravijim stavovima, možemo ojačati poverenje, empatiju i povezanost u našim odnosima. Dakle, ovo su četiri najveće laži koje mogu uništiti vezu ili brak, smatra Bernštajn.

1. „Ako me voli, trebalo bi da zna šta mi treba.“

„Ova zabluda pretpostavlja da prava ljubav znači savršenu povezanost i sposobnost partnera da čita misli. U stvarnosti, niko ne može znati šta vam treba bez jasne komunikacije. Očekivanja bez izražavanja potreba dovode do razočarenja i besa“, objašnjava psiholog.

Zato, umesto da čekamo da partneri pogode šta nam je potrebno, trebalo bi da jasno izrazimo svoje želje. „Na primer, recite: „Voleo bih da me pitate kako sam kada izgledam uznemireno.“ Ovo smanjuje nesporazume i olakšava povezivanje“, savetuje Bernštajn.

2. „Veza ne bi trebalo da bude ovako teška.“

Mnogi veruju da prava veza treba da teče glatko, a izazovi ukazuju na nekompatibilnost. U stvarnosti, svaka veza zahteva trud. Problemi nisu nužno znak loše veze, već prilika za rast i bolje razumevanje.

Psiholog napominje: „Umesto da na izazove gledate kao na prepreke, posmatrajte ih kao prilike za rast. Zapitajte se: ‘Šta možemo naučiti iz ovoga?’ Zajednički rad na problemima jača vezu.“

3. „Moj partner treba da me usreći.“

Ovo pogrešno shvatanje stavlja preveliki pritisak na partnera da preuzme odgovornost za našu sreću.

„Niko ne može biti jedini izvor sreće, a takva očekivanja se često završavaju razočaranjem. Dakle, fokusirajte se na izgradnju sopstvene sreće i zadovoljstva van veze. Uključite se u aktivnosti koje vas ispunjavaju i podelite sreću koju steknete sa svojim partnerom. da obogati odnos“, kaže Bernštajn.

4. „Mogu da ga/nju promenim ako se dovoljno potrudim.“

Verovanje da možemo da promenimo partnera dovodi do frustracije i osećanja odbačenosti od strane druge osobe. Promena dolazi iz unutrašnje motivacije, a ne pritiska.

Umesto da pokušavamo da promenimo partnera, trebalo bi da se fokusiramo na iskrenu komunikaciju, kaže psiholog.

„Recite: ‘Važno mi je da razgovaramo o svojim osećanjima’ i ostavite prostor za zajednički rast, umesto da forsirate promene. Na kraju, ove laži mogu izgledati bezazleno, ali vremenom narušavaju poverenje i empatiju. Prepoznavanje ovih mitova a njihova zamena zdravijim uverenjima je ključ uspešne veze. Nijedna veza nije savršena, ali uz razumevanje i empatiju možete izgraditi trajnu vezu zasnovanu na poštovanju i ljubavi“, zaključio je Bernštajn.

Autor: D.Bošković