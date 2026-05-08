Vikend vam prolazi u nervozi: Evo zašto se nikada ne odmorite kako treba

Mnogi zaposleni jedva dočekaju kraj radne nedelje, ubeđeni da će im vikend doneti predah i novu energiju. Ipak, kada slobodni dani konačno stignu, često se dogodi suprotno - vreme prolazi u besciljnom ležanju, gledanju televizije ili pokušajima da se nadoknadi san. Umesto odmora, javlja se osećaj nezadovoljstva i frustracije jer vikend nije iskorišćen kako treba.

Stručnjaci upozoravaju da ovaj obrazac ponašanja nije retkost i da veliki broj ljudi zapravo ne zna kako da se kvalitetno opusti. Problem, kako navode, ne leži u nedostatku slobodnog vremena, već u lošim navikama koje ga prate. Dobra vest je da se uz nekoliko jednostavnih promena vikend može pretvoriti u period pravog oporavka i zadovoljstva.

Birajte društvo koje vam prija

Jedan od najefikasnijih načina da se rasteretite jeste da vreme provedete u društvu ljudi koji vas ispunjavaju pozitivnom energijom. Umesto da dane provodite pred ekranom, mnogo je korisnije organizovati susret sa prijateljima ili porodicom. Takva okupljanja podstiču dobro raspoloženje i vraćaju osećaj bliskosti koji često izostaje tokom radne nedelje.

Važno je, međutim, pažljivo birati društvo. Ljudi koji vas iscrpljuju, opterećuju ili unose negativnost mogu imati suprotan efekat i dodatno vas umoriti. Zbog toga stručnjaci savetuju da se okružite onima uz koje se osećate opušteno i prihvaćeno, jer upravo takvi odnosi doprinose unutrašnjem balansu.

Pored druženja, preporučuje se i uključivanje u aktivnosti koje imaju širi značaj, poput volontiranja ili pomaganja drugima. Bilo da je reč o humanitarnim akcijama ili sitnim uslugama komšijama, ovakvi gestovi doprinose osećaju korisnosti i ličnog zadovoljstva, što dodatno poboljšava kvalitet slobodnog vremena.

Ne trošite vikend na obaveze

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje kućnih poslova za dane predviđene za odmor. Iako se čini praktičnim, ovakav pristup često dovodi do toga da vikend prođe u čišćenju, spremanju i obavezama koje dodatno iscrpljuju. Umesto da se napunite energijom, ulazite u novu radnu nedelju još umorniji.

Stručnjaci savetuju da se obaveze rasporede tokom radnih dana, kako bi vikend ostao rezervisan za opuštanje i aktivnosti koje prijaju. Boravak na svežem vazduhu, lagana fizička aktivnost ili šetnja mogu imati mnogo bolji efekat na telo i um nego višesatno sređivanje doma.

Poseban izazov predstavlja nedelja uveče, koju mnogi doživljavaju kao najteži deo vikenda. Osećaj nelagode zbog predstojećih obaveza često je intenzivniji od samog odlaska na posao. Upravo zato je važno unapred osmisliti taj deo dana, organizovati izlazak, večeru ili druženje kod kuće, kako bi prelaz iz odmora u radnu nedelju bio što bezbolniji.

Smanjite vreme pred ekranima

Prekomerno korišćenje televizije, računara i mobilnih telefona može značajno uticati na raspoloženje. Istraživanja pokazuju da ljudi koji svakodnevno provode mnogo vremena pred ekranima često imaju niži nivo zadovoljstva i osećaju se manje ispunjeno.

Umesto pasivnog konzumiranja sadržaja, preporučuje se da vikend iskoristite za aktivnosti koje podstiču kretanje i interakciju. Gašenje televizora i odvajanje od digitalnih uređaja makar na nekoliko sati može doprineti boljoj koncentraciji, ali i osećaju mentalnog odmora.

Takođe, važno je napraviti distancu od poslovnih obaveza. Proveravanje mejlova ili odgovaranje na poslovne pozive tokom vikenda može narušiti granicu između rada i odmora. Isključivanjem iz poslovne komunikacije dajete sebi priliku da se zaista regenerišete i spremniji dočekate novu radnu nedelju.

Autor: Jovana Nerić