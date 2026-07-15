Najbolji doručak za zdravlje jetre koji sprečava nakupljanje masti: Formula vrhunskog lekara!

Iako niko ne može da živi bez jetre koja pravilno funkcioniše, to je organ koji je lako uzeti zdravo za gotovo. Ne osećamo njen rad onako kako osećamo ubrzan rad srca tokom intenzivnog treninga, niti vidimo rezultate njenog rada kao što je to slučaj sa sistemom za varenje.

Ali budite sigurni da je, dok vi obavljate svoje svakodnevne aktivnosti, vaša jetra veoma zauzeta važnim zadacima - poput uklanjanja toksina iz krvi, stvaranja žuči koja pomaže varenju hrane i obezbeđivanja energije potrebne telu.

Takođe je lako ne primetiti da je zdravlje vaše jetre narušeno sve dok stanje ne postane ozbiljno. Između 32% i 42% odraslih osoba u SAD ima metabolički povezan steatotični poremećaj jetre (MASLD), ranije poznat kao nealkoholna masna bolest jetre. Prema naučnom članku objavljenom u časopisu Hepatology Communications, više od 95% ljudi sa MASLD-om ne zna da ga ima.

Kada se MASLD ne leči, može preći iz nakupljanja masti u ozbiljno i nepovratno oštećenje jetre, što može dovesti do otkazivanja jetre ili raka jetre. Zato je ishrana koja podržava zdravlje jetre od ključne važnosti - za svakoga.

Dobra vest je da ishrana za zdravu jetru nije komplikovana. Iste namirnice koje koriste ostatku tela (uključujući srce, mozak i creva) dobre su i za jetru. To znači da treba jesti mnogo namirnica bogatih vlaknima, nemasnih ili biljnih izvora proteina i složenih ugljenih hidrata, dok bi trebalo ograničiti unos ultra-prerađene hrane bogate natrijumom i dodatim šećerom.

Doručak je prva prilika u toku dana da podržite zdravlje svoje jetre kroz ono što jedete. Imajući to u vidu, pitali smo hepatologa da podeli najbolji mogući doručak za zdravlje jetre.

Mnoge ukusne namirnice za doručak mogu doprineti zdravlju jetre, ali kada smo je pitali koji je najbolji doručak za zdravlje jetre, dr Suzan Kejs, gastroenterolog, hepatolog i vanredni profesor kliničke medicine na Univerzitetu u Sinsinatiju, preporučila je kombinaciju jaja i ovsenih pahuljica.

- Kada bih morala da preporučim jedan doručak za zdravlje jetre, definitivno bih predložila kombinaciju jaja i činije ovsene kaše sa svežim bobičastim voćem, uz dodatak orašastih plodova ili semenki - kaže ona.

Jaja su bogata proteinima (koji telu daju energiju i važni su za osećaj sitosti), kao i holinom, koji podržava funkciju jetre.

- Kada ih uparite sa ovsenim pahuljicama, ne samo da unosite više vlakana, već pomažete i u smanjenju nakupljanja masti u jetri, kao i u regulisanju nivoa šećera u krvi i holesterola - objašnjava dr Kejs.

Naučna istraživanja pokazuju da ishrana bogata vlaknima smanjuje rizik od MASLD-a (metabolički povezanog steatotičnog poremećaja jetre).

Bobičasto voće koje dr Kejs preporučuje kao dodatak ovsnoj kaši bogato je antioksidansima, koji pomažu u sprečavanju upala jetre i nakupljanja masti. Orašasti plodovi i semenke takođe sadrže mnogo antioksidanasa, proteine i nezasićene masti. Prema istraživanjima, nezasićene masti mogu smanjiti ukupnu količinu masti u jetri, smanjiti rizik od MASLD-a, pa čak pomoći i u njegovom povlačenju.

Jaja i ovsena kaša sa bobičastim voćem i orašastim plodovima svakako nisu jedina opcija za zdravu jetru. Dr Kejs kaže da su i tost sa avokadom ili integralni tost sa humusom puni hranljivih materija koje prijaju jetri.

- Avokado je bogat zdravim mastima i vlaknima, što može pomoći u smanjenju masnoće u jetri i poboljšanju njene funkcije - kaže ona.

Dodaje da i humus sadrži proteine i vlakna.

- Ova kombinacija može pomoći procesu detoksikacije jetre i podržati zdravo varenje - dodaje.

Još jedna odlična opcija za doručak su smutiji sa lisnatim zelenim povrćem, prema dr Kejs.

- Smuti sa zelenim namirnicama poput spanaća ili kelja obezbeđuje važne nutrijente i antioksidanse. Ovo povrće poznato je po svojim svojstvima koja podržavaju prirodne procese čišćenja organizma i mogu pomoći u smanjenju upale jetre - kaže ona.

Koji su najgori doručci za zdravlje jetre?

Kada je reč o najgorim izborima za jetru, sve što je ultra-prerađeno trebalo bi izbegavati, smatra dr Kejs, jer takva hrana obično sadrži mnogo dodatih šećera i kalorija, što vremenom može dovesti do nakupljanja masti u jetri.

Iako slatke pahuljice i peciva mogu biti ukusni, oni pružaju malo hranljivih materija.

- Još jedna grupa na koju treba obratiti pažnju jesu sendviči za doručak sa prerađenim mesom poput slanine, kobasica i mesnih prerađevina, jer često sadrže nezdrave masti i konzervanse - kaže dr Kejs.

Dodaje da redovna konzumacija ovih namirnica može doprineti povećanju telesne težine, što nije idealno za zdravlje jetre.

Šta dodati doručku za dodatnu zaštitu jetre?

Ono što pijete ujutru utiče na jetru gotovo jednako kao i hrana. Dobra vest za ljubitelje kafe: dr Kejs ističe da je kafa odličan jutarnji napitak za zdravlje jetre, pod uslovom da se ne dodaje šećer.

- Redovno ispijanje kafe povezano je sa manjim rizikom od fibroze i ciroze jetre - kaže ona.

Kafa sadrži aktivna biljna jedinjenja koja se bore protiv oksidativnog stresa, smanjuju upale i mogu usporiti stvaranje ožiljnog tkiva u jetri. Ovi prirodni sastojci pomažu zaštiti ćelija jetre od oštećenja.

Ako više volite čaj, i on može biti dobar izbor - naravno, bez dodatog šećera. Čajevi sadrže antioksidanse i jedinjenja sa protivupalnim dejstvom koja mogu pomoći zaštiti jetre i opštem metabolizmu.

Jutarnji kurkuma napitak takođe može biti koristan, jer je kurkuma poznata po svojim protivupalnim svojstvima i može doprineti funkciji jetre.

Jedan popularan jutarnji napitak koji nije toliko koristan za jetru koliko mnogi misle jeste voćni sok, uključujući sok od pomorandže.

- Voćni sok deluje zdravo jer dolazi iz voća, ali kada govorimo o zdravlju jetre, odgovor je složeniji - kaže dr Kejs.

Objašnjava da voćni sok nema korisna vlakna koja se nalaze u celom voću, zbog čega može naglo povećati nivo šećera u krvi. Zato je bolje pojesti voće nego ga popiti.

Kada birate jutarnji obrok za podršku jetri, birajte celovite namirnice umesto ultra-prerađenih, i trudite se da obrok sadrži ravnotežu proteina, vlakana, složenih ugljenih hidrata i zdravih masti. A ako volite kafu - možete uživati u njoj znajući da može biti dobar saveznik vaše jetre.

Autor: D.B.