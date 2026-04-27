VIKEND U ZNAKU MJUZIKLA 'MAČKA U ČIZMAMA' Glumci nagrađeni ovacijama, a evo kakve su njihove impresije nakon premijere: Na kraju smo izašli kao pobednici, reakcija publike je rekla svoje! (VIDEO)

Teatar Odeon je proteklog vikenda bio u znaku novog mjuzikla za decu i odrasle 'Mačka u čizmama'. Premijeru koja je izvedena u subotu, kao i prvo izvođenje koje je bilo sinoć, publika je pozdravila gromoglasnim aplauzom, a posebne ovacije dobili su Stefan Đoković i Žarko Dimoski.

Oni su svojim ulogama ovoj predstavi dali poseban pečat, a u Novom jutru na TV Pink izneli su svoje utiske.

- To su uloge koje su izmišljene, dolazimo iz izmišljenog sveta, dolazimo iz zemlje Abrazije, pričamo izmišljenim jezikom, ali u pozorištu ne moraš da pričaš da bi te razumeli - rekao je na početku Žarko, a onda je Stefan objasnio kako je nastao 'izmišljeni jezik:

- To je smislio Branko Kockica, ali smo mi dodali svoje. Bilo je zanimljivo već na prvoj čitaćoj probi, za mene ni malo lak zadatak, kao ni za mog kolegu pretpostavljam jer to je izmišljeni jezik i sve te replike su pisane na abrazijskom, gde smo mi morali da protumačimo šta te replike znače - rekao je Stefan.

On je dodao da je od čitaće probe do premijere bio mukotrpan proces i nešto najteže što je prošao u životu.

- Proces je trajao sedam meseci i želim da se zahvalim svim našim kolegama glumcima, plesačima, dekoraterima, momci su uradili jedan izuzetno težak posao. Takođe želim da zahvalim sektoru šminke, sektoru scenografije, da nekog ne zaboravim, ljudi su ostavili svoju dušu tokom ovog procesa i mislim da smo na kraju izašli kao pobednici, a reakcija publike je rekla svoje - rekao je Stefan u Novom jutru.

Žarko Dimoski je dodao da su kostimi i šminka napravili čudo i da su ih totalno promenili, a komentari publike su takvi da su ih ljudi jedva prepoznali uključujući i koleginicu i glumicu Snežanu Jeremić Nešković.

Kako je istakao publika je uživala i najmlađi i oni stariji koji su došli sa njima.

Stefan je istakao da se on i Žarko Dimoski privatno dobro poznaju, pa su se i na sceni dobro razumeli.

- To smo preneli i na scenu i naš glavni cilj, nas koji dolazimo iz Abrazije je da venčamo Princa od Karabasa i Princezu Pongu, ali tu postoji jedna mala začkoljica tačnije prepreka mog lika, zato što sam ja zaljubljen u Princezu Pongu. Ali da ne otkrivamo mnogo - rekao je kroz smeh Stefan Đoković.

Ovo je jedna topla priča sa srećnim krajem.

- Ono što je i poruka ove predstave je da moramo nekad da budemo u tuđim čizmama da bi shvatili koji je naš cilj - dodao je Žarko Dimoski.

Žarko je rekao da se plašio kako će publika da razume taj njihov abrazijski jezik, ali da je sve prošlo fenomenalno i da su deca sve razumela.

- Mi smo sedam meseci radili na ovome i na kraju nismo mogli da budemo objektivni i da znamo kako će to da ispadne ali publika je ta koja je gledala i koja je merodavna na kraju - nadovezao se Stefan Đoković.

Za Đokovića je ovo prva predstava za decu u Teatru Odeon, što je, kako je istakao, posebno zadovoljstvo.

- Ja sam do sada bio u svim večernjim predstavama, a ovde sam imao priliku da pokažem sebe u nekom drugom svetlu. Inače sam neko ko jako voli da igra za decu, a opšte je poznato da je najteže igrati za njih jer je njima jako teško držati pažnju - rekao je Stefan.

I Stefan i Žarko su istakli da im je pored izmišljenog jezika najteže bilo nošenje kostima, perika, cipela...

Novo izvođenje predstave 'Mačka u čizmama' zakazano je za 16. i 17. maj.

Autor: Jovana Nerić