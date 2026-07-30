Čak četiri filma Apollon medija i Željka Mitrovića među ostvarenjima na 50. Festivalu filmskog scenarija: Najiščekivanija je premijera 'Duplikata' (VIDEO)

Vrnjačka Banja ovog avgusta biće mesto susreta najvećih filmskih priča. Pod sloganom ''Pola veka zlatnih reči'' od 9. do 13. avgusta biće domaćin jubilarnog 50. Festivala filmskog scenarija. Među najiščekivanijim premijerama izdvaja se ''Duplikat'', novo filmsko ostvarenje u produkciji Željka Mitrovića i kompanije Apollon medija koje će premijerno biti predstavljeno festivalskoj publici.

Ovogodišnji festival donosi 15 filmskih ostvarenja, među njima se posebno izdvajaju čak četiri filma Apollon medija i Željka Mitrovića.

Publika će imati priliku da pogleda ''Pticu na stazi slonova'', ''I u dobru i u zlu'', pretpremijerno ''Božićnu avanturu'' koja u bioskope širom Srbije stiže u decembru, ali i ''Duplikat'', film realizovan u saradnji sa Telekomom Srbija nastao po pobedničkom scenariju prošlogodišnjeg konkursa za najbolji originalni filmski scenario.

- Apollon je ove godine proizveo 13 novih filmskih ostvarenja. Četiri su uspela da uđu u takmičarsku konkurenciju, tako da mislim da je ovaj festival stvorio da je taj kvanitet stvorio kvalitet filmskog scenarija prema kome sad možeš da realizuješ dobar film - rekao je Marko Jovičić, reditelj i producent.

Put od napisanog scenarija do filma pokazuje i ''Duplikat'', koji je nastao kao pobednik prošlogodišnjeg konkursa.

I ove godine festival otvara vrata novim autorima. Konkurs za najbolji scenario je u toku, a pobednička priča biće realizovana i prikazana publici već na narednom festivalu.

- Teško je napraviti dobar film od lošeg scenarija, a mnogo je lakše napraviti loš film od dobrog scenarija, to jest ako svi ostali posle nešto zeznu, što bi se reklo. Mislim da, kad smo spomenuli Marka Živića, ove godine dodelićemo nagradu Marko Živić za najboljeg mladog glumca debitanta festivala - kazao je Jovičić i dodao da postoji i nagrada publike ''Gorki list'', kao i svake godine.

Šesti put glumica Mirka Vasiljević vodiće festivalske programe, ali priželjkuje da se već na nekom od narednih izdanja pojavi u glumačkoj ulozi. Nada se da bi to mogla da bude praznična komedija ''Božićna avantura'' u produkciji Apollon medija, čija je realizacija u toku.

- Rađen je nastavak tog filma, u tom nastavku sam ja, ali to tek treba da uđe u montažu, tako da zato kažem da ću kroz neku godinu ja biti neko ko se poklanja na sceni - navela je Mirka.

Pored ostvarenja u zvaničnoj konkurenciji publika će imati priliku da pogleda i filmove u pratećem programu.

Pet festivalskih dana doneće bogat izbor filmskih priča, uz izložbe, promocije i programe posvećene sedmoj umetnosti.

Autor: M.R.