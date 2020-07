Dve velike svetske zvezde ustale da brane Đokovića: DOSTA JE BILO! Novak je sve uradio iz najbolje namere!

Dok se gotovo svi utrkuju ko će podmuklije i bezobraznije napasti Novaka Đokovića, s vremena na vreme stigne i glas njegovih kolega tenisera, koji očigledno i dalje misle svojom glavom.

Najnoviji slučaj jasne i direktne podrške najboljem svetskom teniseru stiže iz Francuske. Žo Vilfred Conga i Marion Bartoli sagledali su situaciju iz svih uglova, pa odatle i ne čudi njihov stav da Novak nikako ne može biti kriv za širenje koronavirusa zbog tunira koje je organizovao.

- Ako je organizovao turnir to znači da je imao sve potrebne dozvole za to. Možda možemo da kažemo da je imao viška samopouzdanja, ali Đoković nije pravi krivac za to što se desilo. Mislio je da radi dobru stvar. Nikako na njega ne možemo lepiti etikete - rekao je Conga za francuski L Ekip.

Nekadašnja vimbldonska šampionka Marion Bartoli insistira na činjenici da Nole nije prekršio nijedno pravilo.

Marion Bartoli defends Novak Djokovic: He broke no rules, his intentions were good https://t.co/Js00JnK1uS pic.twitter.com/n3SveIcC2V — Tennis World USA (@TennisWorlden) 04. јул 2020.

- Njegova želja je bila da organizuje "tenisku žurku" u teškim vremenima za sve .I mnogo mu je značilo da sve krene iz Beograda u kom je odrastao. Nikako ne smemo zaboraviti da je na fudbalskom meču u Beogradu bilo 25.000 ljudi nekoliko dana ranije. Srpska Vlada je to dozvolila - poručila je Bartoli, pa dodala:

- Novak nije prekršio nijedno pravilo! Mislim da je sve uradio s najboljim namerama, u čisto filantropske svrhe, jer nijedan igrač nije bio plaćen da bi igrao.