ZAPUŠIO USTA AMERIKANCIMA! Otkrio šta se dešavalo u Beogradu! Novak nas NIJE TERAO!

Austrijski teniser Dominik Tim ponovo je stao u odbranu Novaka Đokovića, koji je već nedeljama na udaru zbog organizacije Adria tura.



Tim je osvojio Adria tur u Beogradu, a malo pre bure se vratio u Austriju.

Grigor Dimitrov je prvi bio pozitivan na kovid-19, pa nije ni odigrani finale turnira u Zadru. Potom su bili pozitivni rezultati Borne Ćorića, Marka Panikija, a nedugo zatim i Novaka i Jelene Đoković, a zarašen je bio i Goran Ivanišević. Zbog svega toga usledile su silne kritike na račun Srbina.

- To nije bilo fer prema njemu jer on nije prekršio nikakav zakon, niti nas je terao da bilo šta radimo. Nikoga nije naterao da dođe tamo. Nije naterao nijednog igrača da se druži sa navijačima. To je sve bila naša odluka. Ceo turnir je, takođe, imao dobar karakter - rekao je Tim za "CNN".

Treći teniser sveta priznaje da su se malo zaneli zbog radosne prilike, posle duge pauze.

- Očigledno je da su svi pogrešili, ali je to sada već prošlost, svi koji su bili pozitivni su sada zdravi, što je dobar znak. Videli smo srećne navijače, radosnu decu i zaboravili smo da održavamo razdaljinu, da se ne slikamo, ne grlimo. I to je bila greška. Svi žalimo, ali u isto vreme sada je sve u redu - poručio je Austrijanac.