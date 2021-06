ĐOKOVIĆEV ŽREB IZ SNOVA NA VIMBLDONU: Izbegao Federera do finala, Britanac prva prepreka!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković odbranu titule na Vimbldonu počinje protiv 19-godišnjeg Britanca Džejka Drejpera, koji je 250. na rang listi. Žrebom u Londonu određeni su parovi najvećeg teniskog turnira, koji se prošle godine nije održao zbog korona virusa, a ono što je navijačima najzanimljivije, jeste da su Đoković i Federer upali u različite "kosture", pa se ne mogu sastati pre finala.

Novak može da se sastane protiv Rubljeva u četvrtfinalu, dok bi ga u polufinalu prema projektovanom žrebu čekao Stefanos Cicipas.

Novak bi u četvrtom kolu mogao da ima nezgodan meč, jer bi ga tu čekao Gael Monfis.

Podsetimo, titulu u muškoj konkurenciji brani Novak Đoković, koji je došao do titule u neverovatnom finalu protiv Rodžera Federera 2019. godine kada je u odlučujućem petom setu slavio sa 13:12, a prethodno je spasio dve set lopte na servis Švajcarca.

U ženskoj konkurenciji je titulu 2019. godine osvojila Simona Halep, koja se šokantno povukla sa Vimbldona pred sam početak žreba.

Projektovani žreb Đokovića do finala izgleda ovako:

Novak Djokovic got a DREAM draw:



R1: Draper

R2: TBA

R3: Davidovich Fokina

R4: Monfils

QF: Rublev

SF: Tsitsipas

F: Medvedev/Federer/Zverev



Besides Tsitsipas over Zverev in the semi-finals, it’s pretty much as good as it could have been!