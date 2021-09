TERZIĆ NIJE ZABRINUT: Kao da su bile uplašene četvrtfinala u Beogradu, ali sve je došlo na svoje

Selektor Srbije zadovoljan je i polako okreće glavu ka meču sa Turskom.

Odbojkašice Srbije uspešno su "preskočile" četvrtfinalnu prepreku u vidu Francuske na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Morale su naše devojke to da čine posle preokreta, pošto su rivalke odigrale sjajnih uvodnih pola časa, ali su potom u potpunosti pale, pa su izabranice Zorana Terzića lako došle do trijumfa.

Naše selektor komentarisao je šta je to uočio na ovom meču i bilo mu je pomalo čudno kako su otvorile ovaj susret.

- Ne mogu da kažem da sam odahnuo, utakmica nije bila neizvesna uopšte. Kako smo mi igrali u prvom setu i koliko su devojke bile, da li impresionirane atmosferom, ili pomalo uplašene od tog četvrtfinala zato što se igra u Beogradu...

- Generalno nikada nisu bile takve. Sada su igrale veoma tvrdo, bez nekih tečnih akcija, bez nekih stvari po kojima su prepoznatljive naše igračice, bez servisa pre svega. Slabo je sve to izgledalo. Kasnije kada smo dobili drugi set, kada su se malo opustile, stvari su došle na mesto i bilo je vrlo lako do kraja utakmice - rekao je Terzić.

Sledi velika borba i sigurno najozbiljniji meč za naše odbojkašice na ovom Evropskom prvenstvu. Protivnik je rival iz finala od pre dve godine u Ankari, selekcija Turske, koju smo tada dobili u pet setova.

- Ne samo da smo prošli finalisti, nego dugo godina ratujemo sa njima. Pobedili smo ih 2015. za bronzu, pa 2017. smo ih dobili u polufinalu, pa 2019. u finalu... I 2011. u polufinalu. Redovno ratujemo u završnicama šampionata. Izuzetno su dobra ekipa, sastavljena od odličnih igrača sa vrlo dobrom klupom.

- One igraju u jednoj od najjačih liga na svetu. Još jedan detalj je važan, koji može da odluči, a nadam se da neće biti na njihovoj strani – želja. One će biti izuzetno motivisane, ne samo da nam vrate dugove iz Ankare, i od pre toga, nego da dođu najzad do tog zlata, koje nemaju, a do kog su bile blizu nekoliko puta. Biće vrlo teško pobediti tu utakmicu, ali uz pravu želju i motivaciju i relaksiranu igru imamo šanse - analizira Terzić.

Kaže da će pobedu odneti ekipa koja bude ispoštovala dogovor iz svlačionice koji bude donet pre početka meča.

- Nema tu prednosti, s obzirom na to da njihov trener vrlo dobro poznaje naše igračice, da ja vrlo dobro poznajemo sve njihove. Neće biti nekih iznenađenja sigurno. Suština priče će biti ko bude bolje ispoštovao i uopšte mogao da odradi taktički sve te stvari koje se kažu pre utakmice. To zavisi od talenta, želje i koliko si spreman. To ćemo videti prekosutra - zaključuje naš selektor.

Meč sa Turskom na programu je u petak od 20.00 časova.

