TAKO JE! Posle drame u trećem setu, SRBIJA JE U POLUFINALU DEJVIS KUPA, za finale - Hrvatska! (FOTO+VIDEO)

Srbija je uspela. Igraće naša teniska reprezentacija u polufinalu Dejvis kupa, a tamo su nas odveli Novak Đoković i Nikola Ćaćić koji su pobedili Andreja Golubjeva i Aleksandra Nedovjesova sa 6:2, 2:6, 6:3.

Kakav dan, kakvih sedam i po sati tenisa! Na kraju je uspešno završen za "orlove". Sve je počelo porazom Miomira Kecmanovića od Mihaila Kukuškina sa 2:1 posle velike borbe. Bio je to pravi teniski epik koji nažalost nije završen onako kako smo svi očekivali.

Potom je Đoković odradio posao onako kako se od njega očekivalo - lako. Dobio je Aleksandera Bublika sa 2:0 za 78 minuta i tada je bilo jasno da će dubl odlučiti ko će biti treći učesnik polufinala. I u tom meču je viđena velika borba.

Novak je još jednom pokazao koliko želi da dođe do kraja na ovom takmičenju. Ponovo je izašao na teren i u dublu. On je zajedno sa Nikolom Ćaćićem uspeo da obori Kazahstan na pleća i odvede "orlove" u polufinale.

Treći set: Srbija - Kazahstan 6:2, 2:6, 5:3

5:3 - Bravo, Nikola! Bez izgubljenog poena Srbija je osvojila gem. Kazahstan će servirati za ostanak u meču.

4:3 - Šteta! Naši momci su imali 0:30, nisu uspeli da osvoje gem i sada nas i dalje čeka neizvesnost do kraja, uprkos tome što Srbija ime brejk prednosti.

4:2 - I potvrdili su brejk naši teniseri! Đoković je servirao odlično kada je bilo najpotrebnije, Srbija je od 15:30 stigla do novog gema.

3:2 - Tako je, momci! Ponovo je Srbija napravila brejk i došla do važne prednosti pred nastavak meča. Sledeći na servisu je Novak Đoković.

2:2 - Potrebno je bilo Nikoli Ćaćiću da dobro odservira i to se desilo, sa nulom je Srbija osvojila gem, a uspeo je da stigne do prvog asa na meču.

1:2 - Nije Srbija bila blizu da ugrozi servis protivnika. Jako napet meč i očigledno da nas očekuje velika borba, ali neizsvesnot do kraja.

1:1 - Jako važan gem osvaja naša selekcija. Uspeli su na servis Novaka "orlovi" da izjednače i sigurno će probati da napadnu servis Nedovjesova.

0:1 - Bila je polušansa za Srbiju. Došli su naši momci do 30:30, ali onda je Golubjev pronašao prvi servis, pa je Kazahstan stigao do prvog gema u odlučujućem setu.

🔜 more tennis



🇰🇿 captures the second 6-2. One set will decide the spot in the SFs...#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/IRfivdyk6E