NEVIĐENA DRAMA U DEJVIS KUPU! Srbija navija za Rusiju u dubl okršaju sa Španijom! Evo šta je potrebno našoj selekciji za četvrtfinale

Medvedev je tako anulirao poraz koji je doživeo njegov kolega Rubljov od Lopesa i pobedio 20. igrača sveta 6:2, 7:6.

Odlučujući dubl meč zanimaće i Srbiju, koja se nada da bi kao jedna od dve najbolje drugoplasirane mogla da se nađe u četvrtfinalu.

Ono što je jasno, poraz Španije izabranike Viktora Troickog šalje dalje.

Pobeda Španije od 2-0 u setovima znači da će se gledati gem količnik nas i Rusa, pošto bi set-količnik bio tad izjednačen (9-6).

Srbiju bi iz takmičenja eliminisala pobeda Španije od 2:1.

If RUS wins the doubles:

- RUS Q 1st in Group A

- SRB Q as one of best 2nd places

- ESP out



If ESP wins in 3:

- ESP Q 1st in Group A

- RUS Q as one of best 2nd places

- SRB out



If ESP wins in 2:

- ESP Q 1st in Group A

-- Game % to decide who is best 2nd between RUS and SRB