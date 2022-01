PRVI NOLETOV POTEZ POSLE DEPORTACIJE: AO obrisan sa zvaničnog sajta!

Nakon svega, Novaku je odbijena viza i saopšteno mu je da će biti deportovan iz Australije.

Kako to ironično zvuči, Australija je deportovala svog najtrofejnijeg šampiona, čoveka koji je proneo slavu Australijan opena kao niko pre, rekordera, kralja Australije... poneli su se prema njemu sramno, tretirali ga kao kriminalca, a to im ni Đoković, ali ni Srbija sigurno nikada neće zaboraviti.

Sam Đoković se nije oglašavao, ali je načinio prvi potez, koji može da nasluti da od žalbe neće biti ništa, kao i da sigurno neće aplicirati za novu vizu, za koju ima pravo, prema rečima australijskih novinara.

Novak Djokovic’s updated schedule on his official website… pic.twitter.com/FGJj0Bpuvq