SKOT NAM SE SMEJE U LICE: Zarobio Novaka, pa pokazao koliki je LICEMER!

Najboljem teniseru sveta nije bilo dozvoljeno ni da Božić proslavi kako dolikuje, dok i dalje čami u ozloglašenom hotelu za migrante.

Morison je sada nastavio sa svojim licemernim ponašanjem, pa je putem Tvitera čestitao Božić svim pravoslavcima u Australiji, samo dva dana nakon što je ponizio Đokovića.

Mnogi tviteraši su ispod ove objave podsetili australijskog premijera šta je uradio i koliki je licemer.

Wishing our Australian Orthodox community and those celebrating today a very happy and blessed Christmas.