(UŽIVO) ODLUKA O DEPORTACIJI NEĆE BITI DONETA DANAS?! Navijači trpeli i suzavce zbog Novaka, ministar i dalje razmišlja da li da ukine vizu Srbinu

Novak Đoković je opet uhapšen i vlasti Australije nameravaju da ga deportuju.

Federalni sud u Melburnu poništio je odluku Vlade Australije o ukidanju vize najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću i naložio njegovo puštanje na slobodu, međutim Vlada Australije namerava da ga deportuje...

13:15 - Odluka o tome da li će najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću ponovo biti ukinuta viza za Australiju ili ne neće biti doneta danas, preneli su svetski mediji.

Federalni sud u Melburnu je ranije danas poništio odluku o ukidanju vize Đokoviću i naložio da se srpski teniser odmah pusti iz pritvora. Odmah po izricanja presude je najavljeno da bi ministar za imigraciju Australije mogao ponovo da razmotri ukidanje vize.

Nekoliko sati posle odluke suda, oglasio je portparol ministra za imigraciju koji je naveo da Aleks Hok i dalje razmatra da li da ukine vizu Djokoviću.

"Posle današnje odluke suda, ostaje u diskrecionom pravu ministra za imigraciju da razmotri ukidanje vize. Ministar trenutno razmatra to pitanje i proces je u toku", rekao je njegov portparol.

Kako je ranije preneo Bi-Bi-Si, Đoković je tokom saslušanja bio u kancelariji svojih advokata.

Po završetku suđenja ispred zgrade je bilo raspoređeno veliko obezbedjenje, a ubrzo su se okupili i predstavnici medija, kao i veliki broj navijača svetskog broja 1 koji su uzvikivali "Oslobodite Noleta" i pevali rodoljubive pesme.

11.49 - Australijska novinarka Karen Svini ističe da je portparol ministra za imigracije, Aleksa Hoka, koji ima diskreciono pravo da i pored odluke suda oduzme vizu Novaku Đokoviću, što bi dovelo do deportacije, "još uvek razmišlja o toj odluci".

Ona je dodala da je "taj proces (razmišljanja) u toku" i pojasnila sledeće:

"Potrebno je pojasniti priče o famozna četiri sata za donošenje odluke, o kojima su neki izveštavali. To se samo odnosi na okolnosti ako je Đoković ponovo ispitan od strane imigracionoih vlasti. A to se nije dogodilo. Ne postoji nikakvao ograničenje od četiri sata za odluku (ministra da on lično ukine vizu Novaku Đokoviću). I, još nešto: priče da će Đokovića 'uhapsiti' Australijska federalna policija... To nema nikakve veze sa njima. U pitanju može da bude samo Australijska granična policija, a ona pojedince pritvara, ne tera u zatvor. Mada, ni tu niko ne može da postupa u tom smislu do odluke minstra (za imigracije) Aleksa Hoka", istakla je Karen Svini.

Statement from a spokesman for Immigration Minister Alex Hawke says he's still considering a decision and the process is ongoing. — Karen Sweeney (@karenlsweeney) 10. јануар 2022.

11:06 - Novakova konačna pobeda, ništa od deportacije?

Kako prenose australijski novinari, ministar je odustao od deportacije posle odluke suda. Ipak, postoji šansa da se to desi narednih dana.

Novak Djokovic will be a free man tonight



Govt wont make decision to deport him tonight per @Gallo_Ways



Immigration Minister had 4h to cancel before he was freed from detention



Decision to cancel can still be made but will be tomorrow or in days afterhttps://t.co/cSKqKELJ4O — Paul Sakkal (@paulsakkal) 10. јануар 2022.

10.51 - Sukob navijača i policije na ulicama Melburna! Đoković odvezen u nepoznatom pravcu

Novinar SBS-a iz Australije, Navin Razik, izveštava da je došlo do sukoba Novakovih navijača i policije kada je kombi, u kome se pretpostavlja da je Đoković, napustio zgradu u kojoj se najbolji teniser sveta nalazio sa advokatima, ali se ne zna gde se zaputio.

Kako izveštava Razik, "ružne scene" su se desile kada su kola "opkolili okupljeni ljudi, koji su nasrnuli i na policiju. Kola su umakla, ali su se potom nastavili nešto manji sukobi, tokom kog je policija koristila i suzavac (pre će biti biber-sprej). Situacija se potom primirila, ali je primećeno da se jedan učesnik protesta držao za nos, jer je izgleda dobio udarac od policajca. Gde je tačno odvezen Novak Đoković, i da li je on uopšte bio u kolima, nije poznato, ali logika kaže da jeste bio u vozilu, jer što bi se Noletovi navijači zatrčali ka tom četvorotočkašu da to nije bio slučaj?

10.44 - Novak se nalazi u crnom Audiju sa zatamnjenim staklima! Auto se jedva kreće kroz masu navijača. Svi uzvikuju "Nole Nole".

10.30 - Ministar ima još 45 minuta da odluči o deportaciji Novaka

10.25 - Oj Kosovo, Kosovo grmi Melburnom! Snimak okupljanja Srba pred pomenutom zgradom objavio je australijski politčki novinar Pol Sakal, koji izveštava za "Ejdž".

Serbian fans arriving at the Melbourne building that Djokovic is in with his lawyer



Lots of folk music, group dancing and "free Nole" chants



And a few shouts of "sack Dan Andrews" because we're still in Melbourne after all @theage pic.twitter.com/NZjq2TgRl9 — Paul Sakkal (@paulsakkal) 10. јануар 2022.

10.13 - Veliki broj Novakovih navijača stiglo je ispred advokatske kancelarije. Horski pevaju pesmu Vesne Zmijanac "Idem preko zemlje Srbije".

Uzvikuju "Free Nole"...

Opleli i kolce...

10.05 - Australijanci tvrde da Novak nije uhapšen!

Novak Djokovic has not been arrested



Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources



The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38 — Paul Sakkal (@paulsakkal) 10. јануар 2022.

09.40 - Beli kombiji nalaze se ispred Novakovog hotela, ministar ima četiri sata da donese odluku!

BREAKING: Unconfirmed reports suggest tennis player Novak Djokovic has been re-arrested despite winning an appeal against his visa refusal in the Federal Circuit Court of Australia ahead of the Australian Open. pic.twitter.com/KDKSZHOQLN — talkRADIO (@talkRADIO) 10. јануар 2022.

09.38 - Policija je ispred kancelarije advokata u kojem se nalazi Novak Đoković

07.37 - Australijanci ne prihvataju poraz!

Kristofer Tran preti i kaže da ministar za Imigracije ima poslednju reč. Prema njegovim rečima, on i dalje ima pravo da deportuje Đokovića.

Nije još gotovo.

Ako to odluči, Đokoviću će biti zabranjen ulazak u Australiju naredne tri godine.

It is not over yet. Christopher Tran says the Home Affairs Minister Karen Andrews reserves her personal power to remove Djokovic from Australia. — Karen Sweeney (@karenlsweeney) 10. јануар 2022.

07.19 - NOVAK POBEDIO AUSTRALIJU!

Sudija Keli je presudio da je Novak Đoković oslobođen, nakon ponovnog pregleda predmeta. Naređeno je da Vlada Australije plati sve troškove, da on bude na slobodi u roku od 30 minuta i da mu se vrate pasoš i lični predmeti.

07.11 - Novak stigao na sud!

06.40 - Da pojasnimo - rok za zabranu deportacije Novaka pomeren je sa 06 časova na 10 časova. Što znači da se do 10 časova mora doneti presuda. Naravno, ili da se dodatno pomeri taj rok.

06.33 - Očekuje se u narednih 30 minuta nastavak suđenja, najverovatnije u 07.00. I tada ćemo konačno dočekati odgovore od tužioca na brojna pitanja od strane advokata Novaka Đokovića.

06.32 - Veliki broj navijača već 7 sati boravi ispred suda. Šta oni rade, možete viditi u direktnom prenosu koji se nalazi na početku ovo bloga.

06.26 - Postoji mogućnost da će sudija lično ispitivati Novaka! Čeka se potvrda te informacije.

03:47 - Sudija je doveo tužioca u baš nezgodan položaj "Delegati su utrčavali i istrčavali u sobu gde je Đoković, tako da se ono osećao da je pod pritiskom". Tren tvrdi da sudija to ne može da ustanovi.

03:43 - A, sada - tužilaštvo. Reč ima Kristofer Tan.

03:41 - Odbrana Novaka Đokovića imala je završnu reč: Zahtevamo da se gospodin Đoković OSLOBODI SVIH OPTUŽBI!

03:39 - Šta se dešava na Instagram profilu Australijan opena? Imate pravo jednom da pogađate. Da, naravno, objave o Nadalu, a Đoković ne postoji. Ispod je gomila komentara o Novaku. Sramni Australijan open, izgubio je ovaj turnir svaki kredibilitet.

03:28 - Nažalost, prenos ponovo ne funkcioniše.

03:22 - Nastavljeno je suđenje!

03:18 - Brat Novaka Đoković objasnio je pozadinu svih ovih dešavanja

03:05 - Sudija Keli je saopštio službenicima da naređuje da se Novak izmesti iz migrantskog hotela i premesti na drugu lokaciju gde može da prati tok suđenja!

02:48 - S nestrpljenjem očekujemo nastavak suđenja. Uvereni smo da će sudija Keli imati brojna pitanja za tužilaštvo.

02:20 - Novakovi advokati su završili izlaganje. Sledi 15 minuta pauze, pa reč dobija tužilaštvo.

02:13 - Čini se da je delegat koji je Novaku odbio vizu potpuno raskrinkan na suđenju. Sudiji je kristalno jasno da je on znao za odluku i mnogo pre nego što ju je saopštio!

02:10 - Đorđe Đoković: Ministarka sporta Australije je rekla da Nadal želi da pobedi na Australijan openu. Nemojte da se šalimo, to je ogromna greška i time je ona pokazala zašto se sve ovo dešava! Očito je da imaju neki viši cilj - rekao je Novakov brat za Javni servis.

02:01 - Suđenje je nastavljeno, ali bez televizijskog prenosa. Videćemo da li ćemo uopšte i dobiti signal iz Melburna do kraja izlaganja Novakovih advokata. Njima je preostalo još 30 minuta vremena za izlaganje odbrane.

01:58 - Ben Rotenberg piše na Tviteru da je sudija na Novakovoj strani. Pojasnićemo mu u jednoj rečenici: sudija je na strani istine.

Judge definitely is entertaining Djokovic's appeal, showing sympathy with his argument that he was doing his best to give the border officers what they wanted at the airport.



(This is still the Djokovic team's side to present; we will see how he reacts to the government side.) — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 10. јануар 2022.

01:52 - Ponovo ne radi prenos iz sudnice. Nadamo se da će se brzo vratiti signal iz Melburna.

01:47 - Sudija: Delegat je već u sebi doneo odluku i tvrdio gospodinu Đokoviću da mu razgovor sa advokatima uopšte neće pomoći, upitao je advokate sudija.

01:45 - Advokat: Delegat je tražio gospodinu Đokoviću da se što pre obavi taj razgovor. Oni su pretpostavili da se gospodin Đoković može obratiti i bez razgovora sa advokatom.

01:44 - Sudija Keli: Da li je u slučaju delegata, vaš klijent izjavio da želi da odloži razgovor na 8.30 i da je delegat to odbio?

01:40 - Novakov advokat: Svaka razumna osoba bi razumela da ima pravo da uđe u Australiju, sa svim onim dokumentima koje je dobio Novak Đoković.

01:39 - Sudija Keli: Gospodin Đoković je bio pomalo naivan i dao je službencima sve što su tražili i zahtevali od njega! Novak nije mogao da shvati šta se uopšte dešava na aerodromu.

Profesor i eminentni lekar su odobrili podnosiocu zahteva medicinsko izuzeće. Štaviše, to medicinsko izuzeće odvojeno je dala i dodatna nezavisna ekspertska komisija koju je osnovala vlada Viktorije i taj dokument je bio u rukama delegata. Ono što me uznemiruje je trenutak kada se pitam: 'šta je ovaj čovek više mogao da uradi? - rekao je Keli.

01:38 - Novakov advokat se složio sa sudijom i ponovio da su svi dokazi predati!

01:35 - Sudija je oduševio ovim rečima: Iz svega ovoga vidim da je gospodin Đoković predao baš sve dokaze i podatke koji su mu traženi, kažite mi šta je on još morao da uradi - upitao je sudija advokate srpskog asa.

01:30 - Kratak prekid suđenja, jer se neko uključio u prenos!? Sudija je to ocenio kao nedopustivo...

01:25 - Novak nije dobio jasne razloge za otkazivanje vize i počinjena je pravosudna greška! Nisu pruženi detalji zbog čega je otkazana viza!

01:22 - Sudija Keli ima dosta pitanja Novakovim advokati, a oni čini se sjajno odgovaraju. Kratko, jasno i s argumentima.

01:20 - Nik Vud: Gospodin Đoković je izjasnio na aerodromu da ima medicinsko izuzeće!

01:16 - Sajt pao zbog p.rnića?!

Svašta smo videli, ali ovo... Sajt suda je izgleda pao iz bizarnog razlog.

someone has taken over the court's microsoft teams broadcast for the novak djokovic hearing and is displaying porn pic.twitter.com/v9ZP5WtzU3 — Zac Crellin (@zacrellin) 09. јануар 2022.

01:15 - Vakcinacija je tema!

Novakov advokat: to jednostavno zahteva deklaraciju u kojoj se od tri kategorije nalazi putnik. Ne zahteva od putnika da pruži dokaze. Gospodin Đoković je izneo da ima kontraindikacije i da ima pravo da traži medicinsko izuzeće. Ne mora da dostavi dokaze u tom slučaju, ali on je svejedno to uradio.

01:10 - Novakovi advokati detaljno opisiju sudiji sve šta se dešavalo od momenta sletanja srpskog tenisera u Melburn. Čini se da oni poprilično jasno i argumentovano iznose sve detalje.

01:00 - Vud: Đoković je dostavio dokaze za medicinsko izuzeće

Vud kaže da je prema zahtevima za izdavanje vize, Đoković dao izjavu o medicinskom izuzeću od vakcinacije jer je bio u obavezi, a nije morao da pruži dokaze za to medicinsko izuzeće.

Dodao je da je "očigledno netačno sugerisati da su potrebni medicinski dokazi", ali napominje da je Đoković na kraju dostavio te dokaze.

00:57 - Novakovi advokati kažu da je pomešan veliki broj dokumenata i bi zbog toga sudija trebalo da ima razumevanja. Kažu: Sve je zbunjujuće i izmešano.

00:52 - Zanimljivo: Skot Morison, premijer Australije trenutno govori na konferenciji za medije u Kanberi. Za sada nije pričao o Novaku.

00:39 - Sudija ispituje Đokovićeve advokate

Sudija Entoni Keli ispituje Đokovićev pravni tim o obaveštenjima koja su mu data o nameri da mu se ukine viza i traži od njih da prođu kroz vremensku liniju Đokovićevog razgovora za graničnom policijom.

00:36 - Saslušanje je počelo

Počelo je saslušanje, prvi će pričati advokati srpskog tenisera, prenosi abc.net.au.

Prenosa još nema zbog tehničkih problema, a iz suda poručuju da se nastavlja sa radom na rešavanju problema.

00:20 - Početak saslušanja kasni

Zbog tehničkih problema će saslušanja kasniti i radi se na uklanjanju svih problema.

Takođe, informacije iz Australije kažu da će saslušanje trajati četiri sata, te da se presuda može očekivati oko pet sati ujutru po srednjeevropskom vremenu.

Prvo će Novakovi advokati izneti odbranu, a nakon pauze, vlasti iznose svoje argumente.

00:16 - Podrška pre suđenja stiže i od Crvene zvezde.

00:20 - Najnovija informacija iz Australije glasi: sajt je pao zbog ogromne posete. Dakle, Australijanci su očekivali da prenos suđenja Novaku Đokoviću gleda nekoliko desetina ljudi?

00:13 - Veliki broj Srba okupilo se i pred odajama Suda gde će doći do konačne presude po pitanju Novaka Đokovića. Uz harmoniku i "Marš na Drinu", igra se kolo i ljudi daju podršku najboljem na svetu:

23:37 - Kamere su zabeležile odlazak Novaka iz hotela ka sudu.

23:34 - Evo koji će advokati braniti Đokovića na sudu, a ko će zaustupati Australiju u ovom slučaju.

23:33 - Uoči pojavljivanja najboljeg tenisera sveta pred Federalnim sudom u Australiji gde će pokušati da obori odluku tamošnjih vlasti da mu zabrane ulaz u zemlju, oglasila se i njegova supruga Jelena porukama podrške.

22:57 - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da će Srbija nastaviti da pomaže Novaku Đokoviću koliko god može i ocenila da ova situacija verovatno ima političku pozadinu, ali da to nema veze sa odnosom Srbije i Australije, već sa predizbornom kampanjom u toj zemlji. Ona je ocenila da je "svako ko je hteo da pljune Srbiju, pljunuo i Novaka".

Mi pokušavamo da pomognemo. To želimo, to je naš posao. Nešto smo uspeli da uradimo, a borićemo se i dalje - poručila je Brnabić u emisiji "Hit Tvit".

22:48 - Advokati Ministarstva unutrašnjih poslova Australije ponovo su poručili, uoči saslušanja najboljeg tenisera sveta, da Novaku Đokoviću nikada nisu date garancije za medicinsko izuzeće kojim bi mogao da uđe u tu zemlju. Potencirajući činjenicu da Novak nije vakcinisan, pravni tim Vlade Australije poručuje da nema ni validnih razloga da Đokoviću bude dozvoljeno učešće na Australijan openu koji startuje 17. januara. Da li ovim činom vrše pritisak na sudiju?

22:35 - Poznati britanski političar Najdžel Faradž nalazi se u Beogradu gde u društvu porodice Đoković prati saslušanje najboljeg tenisera sveta pred australijskim sudom. Faradž prethodnih dana nije skrivao podršku Novaku u borbi sa nadobudnim Australijancima.

22:31 - Evo gde možete uživo da gledate prenos suđenja Novaku Đokoviću

22:20 - Dok čekamo početak saslušanja Novaka Đokovića, dramatične scene stižu iz hotela u kom je zatočen i najbolji teniser sveta. Tamo je policija upala i počela da hapsi migrante.

Srbija noćas ne spava! Novak Đoković, njegova porodica i tim, ljubitelji tenisa i generalno sporta, svi sa nestrpljenjem očekuju odluku australijskog suda na žalbu koju je uputio njegov pravni tim povodom poništavanja medicinskog izuzeća za vakcinaciju protiv korona virusa, a samim tim i vize za ulazak u Australiju kako bi nastupio na Australijan openu.

“Free, free the Refugees” being chanted from the rooftop of the Park Hotel where @DjokerNole is being held. @9NewsMelb pic.twitter.com/xho1h6LwZO — Gillian Lantouris (@gillianlant) 09. јануар 2022.

Novakovo saslušanje počinje tačno u ponoć po našem vremenu, odnosno u 10 ujutru po lokalnom, a OVDE pogledajte satnicu.

Tada će biti odlučeno i da li će biti deportovan ili će ostati u zemlji i moći da učestvuje na Australijan openu jer je sud odbio zahtev federalnog tužilaštva da odloži suđenje i tužilaštvu da još dva dodatna dana za pripremu.

Australijska vlada je, između ostalog, neposredno pred Đokovićev izlazak pred sud, objavila da kao suverena država ima pravo da ga ponovo pritvori, u slučaju da srpski teniser dobije dozvolu za ostanak u zemlji...