ZAVRŠEN ŽREB NA AUSTRALIJAN OPENU! PRVI NOVAKOV RIVAL - SRBIN: Još uvek se čeka odluka o DEPORTACIJI!

Čini se veoma dobar žreb za Đokovića.

Čini se veoma dobar žreb za Đokovića. Naravno, pod jednim velikim uslovom da prođe rivala zvanog Vlada Australije. Ako bude uspešan u svemu tome, na terenu će mu sigurno biti lakše.

06.14 - Premijer Australije definitivno neće da priča o Đokoviću! On se pozvao na nedavnu izjavu ministra Houka i rekao da se ništa nije promenilo tim povodom. Dodao je da je ta odluka isključivo na ministru.

06.10 - Australijski mediji javljaju da Morison neće komentarisati ništa oko Đokovića, kao i da ministar za imigraciju Aleks Houk još nije doneo odluku o njegovoj vizi.

05.57 - Ista tema vakcinacija, broj vakcinisanih, posebno među mališanima... Čekamo da na red dođe Novak!

ŽREB ZA AO: 1. KOLO: Đoković - Kecmanović, četvrtfinale rival Beretini, polufinale Nadal ili Zverev

05.54 - Morison na početku obraćanja priča o trenutnoj situaciji sa koronom u Australiji i merama koje će preduzeti država.

05.45 - Uskoro počinje obraćanje premijera Australije. Pratićemo uživo šta ima da kaže Skot Morison.

05.39 - Žreb je ponovo zakazan. Termin - 06.15 časova.

05.35 - Australijski mediji javljaju da je trening Novaka Đokovića trajao samo 30 minuta iako je plan bio da traje više od sat i po vremena. Navodno je Đoković prekinuo trening kada mu je kondicioni trener Mario Paniki preneo neku poruku!

05.32 - Kako javljaju novinari iz Australije, Skota Morisona sigurno će čekati pitanje o vizi Novaka Đokovića...

05.30 - Premijer Australije Skot Morison najavio je hitnu konferenciju za medije koja počinje za 15 minuta. Nije poznat razlog obraćanja.

05.26 - Apsolutno niko se nije oglasio iz Australijan opena kako bi objasnio što se već 25 minuta ništa ne dešava!

05.20 - ŽREB JE ODLOŽEN! Da li to ima veze sa Novakom?

05.16 - U jednom momentu žreb je bio emitovan u prenosu na YouTube kanalu AO, ali je brzo uklonjen.

05.09 - Čekamo žreb, ali kao po pravilu,signal iz Australije dolazi jako teško. Nepoznati su razlozi kašnjenjca sada već od 10 minuta.

04.59 - Jadno i bedno od tenisera koji je igrao tri puta protiv Novaka. Doduše možda vuče trustracije jer je sva tri meča izgubio. Robin Hase okačio je slike pinokija i aviona, aludrajući na Novaka.

04.36 - Uskoro počinje i žreb, imaćete priliku na Kuriru da gledate direktan prenos.

03.50 - Poznati komentator ESPN Kit Olberman večeras je izjavio da Novaka Đokovića treba uhapsiti i zabraniti mu da igra u Melburnu.

Ništa drugo nismo ni očekivali "preko bare".

03.38 - Raspored treninga promenjen je bez ikakve najave. Tako je Novak počeo svoj trening u 03.00 po srpskom vremenu. Sparing partner mu je Federiko Koria.

03.02 - Poslednje informacije govore da u najnovijem rasporedu nema treninga Novaka Đokovića koji je trebalo da počne u 04.15 časova.

02.52 - Nešto se "kuva" u Melburnu. Uopšte nam se ne sviđa informacija iz Australije da se odluka o Novaku očekuje baš u vreme žreba za AO, dakle oko 05.00.

02.31 - Ne možemo da se otmemo utisku da se protiv Novaka vodi očigledna kampanja u australijskim medijima. Kako drugačije objasniti što vezuju u praćenje uživo informacije o koroni i slučaj Novaka Đokovića! I tako uz vest "novi rekordan broj zaraženih koronom" vidite sliku Đokovića.

02.14 - Kako saznajemo, ne postoji opcija da se Novak vrati u hotel sa migrantima gde je boravio po dolasku u Australiju.

- Postoji mogućnost da Vlada danas ukine Novaku vizu. Tada bi Đokovićevi advokati podneli žalbu, koja bi se rešavala sledeće nedelje. Ako se to desi Novak će da počne turnir, ali ako izgubi proces pred subom mogao bi da bude deportovan iz Australije u sred tunira.

01.59 - Australijan open upravo je doneo odluku da otvori samo polovinu kapaciteta tribina na predstojećem turniru zbog velikog broj novozaraženih koronom.

01.52 - Portal "The Age" navodi se da uskoro očekuje odluka ministra Houka! Poznati novinar Paul Sakal veruje da će odluka biti baš kada i žreb - oko 05 časova. Takođe on dodaje da će se advokati žaliti na deportaciju, ako to bude odluka.

01.45 - Novak Đoković ima zakazan trening u 04.15 po ovdašnjem vremenu. Dakle, na dok bude na terenu prvi reket sveta saznaće rivale na žrebu koji počinje u 05 časova.

01.37 - Mediji u Australiji takođe uživo prate sve aktulenosti oko slučaja Đoković. Kako navode, danas je dan kada se očekuje odluka.

01.30 - Oglasio se premijer Viktorije Denijel Endrjuz i rekao da Novaku ima da poruči:

- Samo se vakciniši.

Odluka da li srpski teniser ostaje u Australiji nije na premijeru Vitorije.

- Ostavio bih Aleksu Houku da objasni šta će da uradi, a onda ćemo da se suočimo sa izborom koji napravi - jasan je Endrjuz.

01.18 - Zašto smo navodili sve one korona brojke? Na prvi pogled to ne bi trebalo da ima veze sa Novakom, ali... Vodeći naslov na tamošnjem uticajnom portalu "The Age" je - Veliki broj novozaraženih, obaraju se svi rekordi, a nastavlja se saga o Novaku.

Kada se sve to tako predstavi - ispada da im je Novak kriv za sve što se dešava. Odluka da se srpski as deportuje mogla bi da bude samo predstava za narod, kako u svetlu predstojećih izbora, tako i u ovim ogromnim brojkama korone.

01.15 - Podsećamo, Novak Đoković je prvi nosilac na žrebu. Srpski teniser vodeći je na listi favorita za osvajanje AO, bez obzira na podatak da je pet dana bio bez treninga, kao i na kompletnu psihičku torturu koju je prošao.

01.11 - Herald san je pre nekoliko minuta objavio razgovor sa vrhunskim tamošnjim advokatom koji tvrdi:

- Vlada mora da danas donese odluku inače će stvari postati mnogo ružnije po sve.

01.05 - Australije se nalazi u kovid haosu. A, to se posebno odnosi na državu Viktoriju. Upravo su stigli podaci o broju zaraženih za jučerašnji dan. Pojavila su se čak 37.169 nova slučaj korone, dok je 25 lica preminulo. Na nivou cele države juče je bilo preko 130.000 novih slučajeva.

01.03 - U narednih nekoliko sati očekuje se odluke Vlade Australije vezana za (ne)ostanak Novaka u njegovoj državi. Žreb za Australijan open planiran je za 05 časova po srpskom vremenu. Do tada bi trebalo da bude sve poznato oko statusa Đokovića.