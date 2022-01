NOVAK TREBA DA DOKAŽE SAMO 1 STVAR: Advokat je već predvideo POBEDU Đokovića - Braniće titulu, a znam i zašto! (VIDEO)

Bližimo se konačno usijanju u slučaju Novaka Đokovića i njegovog boravka u Australiji. Posle preliminarnog ročišta u noći između petka i subote, saslušanja su zakazana za subotu u 23.30 po srpskom vremenu.

Đokovićevi advokati su tražili važan zahtev, koji ako sudija ispuni, ministar Aleks Houk će imati "vezane ruke" ukoliko Novak dobije slučaj. A poznati advokat Džastin Kvil veruje da će Đoković igrati na Australijan openu!

Ovaj advokat se već jednom oglašavao, pred prvo suđenje Đokovića, proteklog ponedeljka. On je tada najavio da će Novak odneti pobedu, što se i desilo, a i sada veruje da će njegovi advokati uraditi dovoljno da on može da brani trofej u Melburnu.

"Ja sam poprilično uveren da će Đoković dobiti privremenu zabranu deportacije. On samo treba da dokaže da postoji ozbiljan slučaj za suđenje", počeo je Kvil za jednu australijsku televiziju.

Kvil je objasnio šta to zapravo znači i zbog čega je to važno za Đokovića, koji sada odlazi u pritvor.

Whilst the Today Show expert David Galbally told Nine Joker had no chance this morning, Justin Quill has stuck his neck out on Seven’s Sunrise predicting he will get a temporary injunction for a few weeks which is all he needs to play. Big call but he was right last week too. pic.twitter.com/aPNxPmJtDf