Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovo je noćas smešten u imigracioni pritvor u Melburnu, gde će sačekati početak zvaničnog saslušanja na kojem će biti odlučeno da li može ostane u Australiji nakon što mu je drugi put ukinuta viza.

Reditelj Dragoslav Bokan objašnjava da Australija pokazuje šta Srbiju čeka.

- Suština nečega što se dešava pred sudom je privid, a mediji drže političku moć. Sa Novakom se od početka videlo, da se ide đonom na njega. Ta priča o medicinskom izuzeću je bila problem. Svi su govorili da se on na to poziva, a ne da je dobio izuzeće - rekao je Bokan.

Kako je dodao, Novak je dobio izuzeće, kao i svo koji su u bliskom roku preležali koronu.

- To izuzeće je odjednom postala fora, da on kaom putem izuzeća uđe u Australiju, kao da ga nije dobio - rekao je Bokan potom.

Kako je dodao, i sam Nadal je iz izolacije izašao pet dana nakon zaraze, što je slučaj i sa Kjirosom.

- Ispada da je on promoter antivakserstva, a on upravo insistira da je sve ljudsko privatno pravo. On niti promoviše, niti je protiv vakcina. On govori o sportskim temama i humanitarnim temama - kaže Bokan.

Bokan navodi da je scenario sa Đokovićem sličan mnogim vrstama nepravdi koje su učinjene Srbiji.

- Novak je sportski selebriti. Jedan od najpoznatijih sportista svih vremena - kaže Bokan, dodajući da je cilj Australijanaca da ponize Novaka, i da to više nema veze sa igranjem tenisa.

Kako kaže Bokan, Novaka tretiraju kao razmaženog milionera, a Novak to nije ni u jednom segmentu svog života.

- Keli, Hok, Okalahan liče na čudne ljude iz Vesterna, koji su dobili nalog od nekog najbogatijeg čoveka da unište Novaka... I oni to po inerciji rade - priča Bokan.

Bokan kaže da je Novak predstavnik srpskog naroda, i da je Srbija dužna da ga brani.

- On je zdrav kao dren, preležao je koronu, spreman je na maltretiranja, ne bi držao osvetnički govor kada bi podigao pehar. On je dobrota... Ali njima smeta to što je on čovek sa KiM, čovek sa hilandarskim krstićem, on je čovek ko razmišlja o sudbini planete, čovek koji traži alternativne metode, čovek koji nije maneken koji reklamira proizvode... Novak je čovek koji razbija lance! Raskida lance kojima ga je uvezala neka medijska veštica, možemo da razmišljamo o tome - kaže Bokan.

Bokan je dodao da se mnogi teniseri plaše da stanu uz Novaka, jer mogu da izgube vizu. Kako je dodao, Nadal je pravi primer.

