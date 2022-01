SA TENISKOM TORBOM U RUKAMA I OSMEHOM KOJIM DOKAZUJE KOLIKO JE SNAŽAN! Evo kako je Novak dočekan u Dubaiju! (FOTO+VIDEO)

Avion kompanije “Emirejts” sa Ðokovićem sleteo je u Dubai iz Melburna posle 13 i po sati leta.

Novak je fotografisan na međunarodnom aerodromu u Dubaiju, a Rojters javlja da je najbolji teniser sveta pravio selfije sa navijačima na aerodromu.

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH