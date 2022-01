UHVAĆENI U LAŽI! EVO ZAŠTO JE NOVAK ZAISTA DEPORTOVAN: Premijer slučajno 'ODAO' ministra!

Srpskom teniseru Novaku Đokoviću poništena je viza i deportovan je iz Australije na osnovu diskrecione odluke ministra za imigracije Aleksa Houka koji je u vrlo šturom objašnjenju označio srpskog tenisera kao opasnost po "javni interes" njegove zemlje, pošto bi mogao da utiče na ljude da se ne vakcinišu.

Suludo objašnjenje, pošto je u Australiji već 93% vakcinisanih kao i zbog razloga što Đoković nikada nije govorio protiv vakcinacije, ali to naravno nije bio pravi razlog pošto se "izlanuo" premijer Skot Morison.

Govoreći za australijske medije, Skot Morison je pričao o medicinskom izuzeću koje je bilo aktuelno pre 12 dana.

Tada je Novak Đoković, na osnovu dokumentacije koju mu je dostavio Teniski savez Australije, ušao u zemlju, međutim poništena mu je viza jer su vlasti odlučile da to što je preležao korona virus nije dovoljno da uđe u Australiju. Ipak, Đokoviću je viza vraćena, a u drugom postupku Aleks Houk je potvrdio da je Srbin legalno ušao u zemlju.

PM Scott Morrison says today Djokovic case was "about someone who sought to come to Aus & not comply with entry rules at our border"



Minister Hawke's reasons to deport had nothing to do with border rules - it solely focussed on alleged risks associated with his anti-vax stance pic.twitter.com/QPPszhl51Z