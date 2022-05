LUDILO U RIMU: Šapovalov vređao i psovao publiku, pa se svađao sa sudijom!

Šapovalov je posle velikog preokreta dobio prvi set 7:6, drugi je izgubio 6:3, da bi treći rešio u svoju korist 6:3 i došao do pobede.

Šapovalov se svađao sa sudijom, koji mu je pokazivao trag i objašnjavao da je takvo pravilo i da ne može da se žali, ali je Denis rekao sudiji da je to glupo.

Kada je publika krenula da mu zviždi, on ih je psovao i rekao da "j*beno ućute".

Šapovalov se ni posle toga nije smirio, pozvao je sudiju da mu pokaže navijača koji ga je prekidao. Sudija je rekao da ne želi da ga izbaci jer nije video šta se dogodilo, ali da je video da je KanaĐanin pričao sa njim i da razume zbog čega je ljut.

"Mnogo toga se dogodilo u trenutku. Moram da popravim ponašanje. Pogrešio sam. Poštovaću to pravilo, definitivno neću preći preko mreže", naveo je Šapovalov i izvinio se sudiji posle meča.

"I was just showing you the mark" Denis Shapovalov tells the umpire, who has to give him a point penalty for crossing the net.



Umpire: "That's just the rule."



Shapovalov: "No it's not, it's stupid."



Crowd erupts.



Shapovalov: "Shut the f*** up"