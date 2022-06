ZBOG OVOGA JE ĐOKOVIĆ NAJVEĆI! Migrant kome je promenio život, došao u Srbiju zbog njega (VIDEO)

Početak godine za Đokovića je svakako bio uslovljen turbulentnim događajima koji su se odigrali u Australiji, nakon odluke da odbije vakcinaciju. Tri meseca nakon što je najbolji srpski teniser pušten iz imigracionog hotela "Park" u Melburnu, država Australija na slobodu je pustila 20 migranata od kojih su mnogi godinama bili zatočeni u sličnim ustanovama širom ovog kontinenta.

Ova zemlja decenijama vešto je skrivala zakulisne radnje i potresne životne priče daleko od očiju javnosti. U groteskne sudbine uverio se i kralj "belog sporta" kada je sleteo na tlo Melburna.

"Three months since the world’s media watched @DjokerNole come and go from the Park hotel, the refugees who were detained alongside him are finally free...The delay in releasing them is inexcusable." @drgrahamthom https://t.co/1qTpcs23Ux

Vlasti Australije prebacile su ga u ozloglašeni smeštaj za migrante i mediji širom planete počeli su da izveštavaju, ne samo o Novaku, već i o drugim ljudima koji su obitavali u tim neljudskim uslovima.



Ključan faktor u pomilovanju ovih nedužnih ljudi bila je reputacija Novaka Đokovića i njegova odlučnost da kao i mnogo puta u karijeri i kada mu je najteže skrene pažnju na one kojima je pomoć najpotrebnija.

- Tri meseca otkako su svetski mediji pratili Novaka Đokovića kako dolazi i odlazi iz hotela "Park", izbeglice koje su bile zatvorene zajedno sa njima konačno su na slobodi. Nažalost, ovi muškarci su nepotrebno bili zatočeni više od dve godine u hotelima u Australiji. Kašnjenje u njihovom puštanju je neoprostivo, kao i zadržavanje drugih izbeglica u drugim centrima širom države - naveo je Grejem Tom, savetnik za izbeglice.



Upravo jedan od tih ljudi, momak koji je bio lipen slobode devet godina želeo je da upozna domovinu njegovog heroja i spasioca. Momak po imenu Karim bio je specijalan gost na srpskoj slavi, a jedan pravoslavni sveštenik predstavio ga je divnim rečima.

- Dobro je da smo se setili našeg Novaka, ali i da smo se setili svih onih koji su nam mahali sa prozora. Jedna od njih, dečko koji je proveo devet godina iza zatvorenih vrata i zaključanog prozora, uz znak zahvalnosti bogu, molitvama kao i Novaku Đokoviću izašao je odande. NJegovo ime je Karim, on je Kurd, on je građanin naš kao što smo i mi braćo i sestre. Došao je danas ovde na našu slavu da se zahvali i da se mi njemu zahvalimo jedim aplauzom za poštovanje koje nam je ukazao.

What Novak Djokovic has done outside of the court as well as on the court shows that he is truly the greatest of all time. Somethings are more important than just tennis. 👏👏 https://t.co/7sCOwL7NW9