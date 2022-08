MEDVEDEV POBEDIO, A ONDA SE DOTAKAO ĐOKOVIĆA! Rus progovorio o Novaku i zapušio usta Amerima

Ruski teniser Danil Medvedev je posle pobede u prvom kolu US opena govorio i o Novaku Đokoviću.

Medvedev je u prvom kolu savladao Stefana Kozlova sa 3-0 u setovima.

Aktuelni šampion se malo mučio na početku, ali je na kraju lako završio posao.

-Prvi meč nikada nije lak. Stefan nema nijedan izuzetan udarac, ali je bllizu Top 100. Odličan je igrač, znam ga još iz juniorskih dana. Veoma sam srećan ishodom i pobedom - izjavio je Medvedev.

Potom je Rus prokomentarisao i situaciju Novaka Đokovića.

- Znate da on nije mogao da uđe u zemlju iz kog već razloga, zbog različitog zakona. Možemo da kažemo: Da li taj zakon ima smisla? Amerikanci mogu da se vrate bez vakcine. Novak ne može da dođe i on ne želi da živi u Americi. On samo želi da odigra teniski turnir i da se vrati kući, u Srbiju - rekao je Medvedev.