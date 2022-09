TEŠKI PORAZ SRPSKOG VATERPOLA: Francuska nas potopila i izbacila sa Evropskog prvenstva

Podmlađeni, neiskusni sastav, uz to i neke povrede. Srbija nije bila favorit za osvajanje Evropskog prvenstva, ali ostvareni rezultat je potpuno razočarenje.

Srbija je poražena u osmini finala od Francuske rezultatom 10:9 (3:1, 1:1, 5:4, 0:1, 1:3).

Najbolji igrač, Dušan Mandić, imao je izuzetno loše veče, a ni ostali se nisu proslavili protiv inspirisanog rivala.

Od starta nije bilo dobro po delfine. Selektor Savić je morao da pravi izmene na samom početku, pošto je, uz nekoliko neiskorišćenih napada njegovog tima, Francuska stigla do prednosti golom Vanpeperstrea. Ubrzo su Francuzi iskoristili i napad u kojem su imali dva igrača više, pa su posle četiri minuta igre imali 2:0, a potom su pogodili i peterac za veliku prednost.

"Smirite se, hajde da igramo", davali su instrukcije naši vaterpolisti jedan drugome posle lošeg početka utakmice, a do prvog gola su stiglina tri minuta do kraja prve deonice, strelac je bio Radomir Drašović.

Frustrirajuće su za vaterpoliste Srbije moglu da budu odbrane francuskog golmana i neiskorišćeni napadi, ali na početku drugog dela, preko Marka Radulovića smo stigli do 3:2.

Zaigrala je Srbija bolju odbranu, ali dosta problema je bilo u napadu, a najviše se mučio naš najbolji igrač. Golman Hugo je redom zaustavljao udarce našeg asa, ali i njegovih saigrača. Nažalost, u samoj završnici druge četvrtine, Emil Bjorh je povisio na 4:2.

Bodrio je Savić svoje izabranike na pauzi između dva poluvremena, a na startu drugog dela "pala" su dva brza gola. Strahinja Rašović sa jedne, a Ugo Krusilja sa druge strane. Zaškripelo je u tim trenucima i u defanzivi, pa je Francuska stigla i do šestog pogotka, a brzo je uzvratio Rašović, novim pogotkom za 6:4. A nakon sedmog gola Francuske, Mandić se konačno upisao u strelce, za to mu je bio potreban peterac.

Nažalost, iz igre je nastavio da se muči sa fantastičnim Fontanijem. Kao u transu su igrali Francuzi koji su u poslednju četvrtinu poneli veliku prednost, pošto je rezultat posle tri dela igre bio 9:6. I, konačno je Mandić proradio. Posle 17 sekundi četvrte četvrtine, naš bombarder je snažnom levicom konačno matirao francuskog golmana.

Na dva i po minuta do kraja meča, Strahinja Rašović je postigao zlata vredan gol kojim je smanjio prednost rivala na 9:8, a onda, na minut do kraja - Mandić za 9:9. Međutim, Francuzi su stiglo do pobede 30 sekundi pre kraja golom Marzukija.

Autor: