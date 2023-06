JOŠ JEDNA POBEDA ĐOKOVIĆA! Novak posle VELIKE DRAME slomio sjajnog Španca i prošao u četvrto kolo!

Treći teniser sveta Novak Đoković protiv Alehandra Davidoviča Fokine igra meč trećeg kola Rolan Garosa.

TrSrpski teniser, Novak Đoković, plasirao se u četvrto kolo Rolan Garosa, pošto je u trećem pobedio Alehandra Davidoviča Fokinu rezultatom 7:6(7:4), 7:6(7:5), 6:2.eći set:

Iako je meč završen u tri seta i te kako možemo da kažemo da je smo gledali maraton, s obzirom na to da je trajao tri sata i 36 minuta.

Španac je pobedio Đokovića u prethodnom međusobnom susretu koji je odigran na šljaci Monte Karla 2022. godine, a ovaj put je pružio fenomenalan otpor.

Davidovič Fokina je igrao fenomenalno, a uz nekoliko šokantnih Novakovih grešaka bio je izuzetno težak protivnik.

Đoković je igrao kvalitetan meč, ali je u prvom setu u samoj završnici napravio tri duple servis greške i tako praktično poklonio protivniku brejk. Srećom, uspeo je da se podigne, uzvrati i izjednači na 6:6, zatim da u taj-brejku obezbedi prednost.

Drama je viđena i u drugom setu, ali i čak šest brejkova. Novak je imao zaostatak, pa prednost dva puta, a u ovom periodu igre Španac je bio taj koji je uspeo da se izbori za igranje "13. gema".

Opet se Đoković bolje snašao, pokazao iskustvo i došao do 2:0, a nakon što je dobio zvižduke posle poslednjeg poena u taj-brejku, burno je reagovao i osvajanje seta proslavio "prema tribinama", zbog čega su zvižduci nastavljeni i tokom pauze između dva seta kada je fizioterapeut masirao Novaku levu butinu.

I, kao da je sramno ponašanje navijača u Parizu motivisalo srpskog tenisera koji je u trećem setu najlakše slomio otpor rivala.

U četvrtom kolu Đoković će igrati protiv boljeg iz duela Huana Pabla Variljasa i Huberta Hurkača.

Đoković - Davidovič Fokina 7:6(7:4), 7:6(7:5), 6:2

Tok meča:

Treći set:

6:2 - Kraj meča! Đoković je brejkom došao do pobede.

5:2 - Blizu je sada Novak. Njegov protivnik će servirati za opstanak.

4:2 - Održava Španac nadu da može da ostane u meču i posle trećeg seta.

4:1 - Delovalo je da će Đoković lako doći do ovog gema, ali morao je da se pomučio pošto je od 40:15, njegov rival stigao do 40:40.

Tokom poena na izjednačenju, Davidovič Fokina je proklizao i nezgodno pao, nakon čega je morao da napravi kraću pauzu. U tim trenucima Đoković je pokazao klasu, prišao je Špancu, doneo mu peškir i dodao led.

Ovaj gest izazvao je aplauz francuske publike.

3:1 - Bio je blizu brejk lopte Novak, ali Davidovič Fokina je ostao u igri.

3:0 - Da, Novak igra odlično u ovim trenucima.

2:0 - Brejk! S obzirom na sve što smo videli u ovom meču, daleko od toga da može da se kaže da je sve rešeno, ali ovo deluje kao početak kraja.

1:0 - Siguran je Đoković na otvaranju trećeg seta.

Novak je zatražio medicinski tajm-aut. Fizioterapeut mu masira levu butinu, a za to vreme dobio je zvižduke sa tribina, kao i tokom proslave osvajanja drugog seta.

Drugi set:

7:5 - Kraj seta!

6:5 - Dva odlična poena Novaka.

4:5 - Vezao je četiri poena Španac...

4:3 - Vratio se potpuno Davidovič Fokina.

4:1 - Prvi mini brejk pravi Novak, odmah i drugi!

2:1 - Uzvraća Novak.

0:1 - Španac siguran na svom servisu.

6:6 - Neočekivanu grešku je Novak napravio pri rezultatu 30:30, ali je uspeo da spreči brejk i gubitak seta, a ubrzo i da dođe do gema. Igraće se taj-brejk ponovo.

5:6 - Razočaran je sada bio i Davidovič Fokina kada je vetar "vratio" lopticu u teren. Imao je nakon toga Đoković i brejk loptu, ali odličnim servisom se Španac spasio, a od Novaka je dobio još jedna veliki poklon na gem lopti.

Srbin je imao dve odlične prilike da volejima završi poen i izbori igranje na razliku, ali je prvo odigrao tamo gde je krenuo njegov rival, a potom iz drugog pokušaja pogrešio.

5:5 - Brejk! Još jednom se vratio Španac u ovom čudnom setu. Vetar je opet pravio velike probleme teniserima, a još jednom se u takvoj situaciji bolje snašao španski teniser.

5:4 - Brejk! Pokazao je sada i Španac znakove nervoze, sudeći po reakciji Davidoviča Fokine, neko je na tribinama šetao tokom poena.

Bilo je to nakon poena kojim je Đoković došao do brejk lopte, a ubrzo je srpski teniser i osvojio gem.

4:4 - Brzi gem za Novaka.

3:4 - Podigao se Davidovič Fokina, brejk u prethodnom gemu kao da mu je povratio energiju i samopouzdanje, koje je u prethodnim minutima bilo poljuljano.

3:3 - Brejk! Još jednom Đoković u važnim trenucima greši, kao u završnici prvog seta kada je zakomplikovao sebi život. Sada je izbacio dve loptice u aut, zatim i napravio duplu grešku, čak šestu na meču. Omogućio je Špancu brejk loptu, što je on iskoristio.

A, delovalo je da bi Novak u ovim trenucima mogao da slomi otpor rivala.

3:2 - Brejk! Pao je u ovom gemu Španac, Đoković odigrao dovoljno kvalitetno i bez problema po prvi put stigao do prednosti sa brejkom u ovom meču.

2:2 - Dobar gem za Novaka, uspeo je da dođe do izjednačenja.

1:2 - Brejk! Neverovatno... I treći put na ovom meču Đoković ekspresno vraća brejk, odnosno već u narednom gemu. Velika borba se vodila u trećem gemu.

0:2 - Brejk! Nije ih Novak iskoristio, ali jeste Španac svoju prvu u drugom setu.

0:1 - Šteta... Imao je Đoković 15:40, a kasnije i treću brejk loptu. Nažalost Španac se vratio i osvojio gem koji bi mogao puno da mu znači za nastavak meča.

Prvi set:

Duže od sat vremena i 20 minuta trajao je prvi set pun drame. U njemu smo videli četiri brejka pošto se Novak dva puta vraćao iz teške situacije.

Posebno je bilo teško u samoj završnici kada je, pri rezultatu 5:5 napravio tri duple servis greške u gemu i tako praktično poklonio Špancu brejk. Međutim, uspeo je da se vrati u jedinom mogućem gemu koji mu je preostao, pa da potom u taj-brejku slomi Davidoviča Fokinu koji je odigrao strašan set, verovatno jedan od boljih u karijeri.

6:4 - Kraj seta! Mini brejkom je Srbin došao do set lopte koju je iskoristio!

5:4 - Greši Španac na Novakovom servisu, ali potom vraća mini brejk.

4:3 - Ponovo je Đoković izjednačio, pa zatim и preuzeo prednost!

3:3 - Ponovo je Đoković izjednačio.

2:3 - Još jednom je Španac osvojio poen na servisu rivala.

1:2 - Vratio je Novak mini brejk, ali prednost ima Španac.

0:1 - Mini brejk Fokine.

6:6 - Brejk! Vratio se Đoković još jednom! Igraće se taj-brejk.

5:6 - Brejk! Sa dve duple servis greške je Đoković otvorio 11. gem prvog seta, a Španac je imao i 0:30.

Novak je uspeo to da poništi, ali je pri rezultatu 30:30 napravio novu duplu servis grešku - treću u ovom gemu i tako omogućio Davidoviču Fokini četvrtu brejk loptu na meču, što je on iskoristio.

5:5 - Šteta! Na 40:40 su se ponadali Novakovi navijači da bi mogao treći teniser sveta da dođe do brejk lopte, ali usledio je as Španca, koji je potom stigao i do izjednačenja.

5:4 - Težak gem je osvojio Novak, naravno veoma bitan gem. Vetar je nastavio da pravi probleme, a nakon jednog poena koji je pripao Špancu usledila je zanimljiva reakcija.

Đoković je pustio jednu lopticu uz procenu da će ona završiti u autu, međutim ona je promenila pravac i pala na liniju, što je izmamilo osmeh na lice srpskog tenisera.

4:4 - Vetar je sada otežao uslove za igru, a pravac u kojem duva nije odgovarao Đokoviću.

4:3 - Nekoliko grešaka Španca u poslednja dva gema samo su pomogle Novaku da vrati prednost u prvom setu.

3:3 - Brejk! Navijači na prepunom stadionu "Filip Šatrije" mogu i te kako da budu zadovoljni onim što prikazuju Đoković i Davidovič Fokina.

Odlične, dugačke razmene, puno napornih poena, promena pravca i trčanja...

Novak je u šestom gemu prvi put zapretio rivalu, a za brejk mu je bila potrebna treća brejk lopta.

2:3 - Brejk! Fantastično igra Španac, ozbiljne probleme pravi Novaku i zasluženo je stigao do prednosti.

2:2 - Odlično je Španac ušao u meč, odlično servira, odlično se kreće i osvaja poene na atraktivan način.

2:1 - Ako se po jutru dan poznaje, videćemo veliki broj sjajnih poena. Jedan takav, najbolji u dosadašnjoj fazi meča osvojio je Davidovič Fokina posle dropšota. Stigao je potom i do brejk lopte, ali nije imao pravu šansu da je i realizuje. Novak se odbranio, a uspeo je i da dođe do nove prednosti u prvom setu.

Servis nije savršen, 10 je pogodio od 16, odnosno 56 odsto.

1:1 - Odličan poen odigran je u ovom gemu, Novak je fantastičnom forhend dijegonalom došao na 15:15, ali to je bio jedini poen koji je pripao Srbinu u prvom gemu na meču na servisu Davidoviča Fokine.

1:0 - Meč je počeo ne baš najsigurnijim servisom srpskog tenisera, ali i gemom koji je pripao Novaku bez većih problema iako je Španac imao 30:30.

0:0 - Meč je počeo servisom srpskog tenisera.

Uoči meča:

Novak je, kao i prethodnih dana, pre meča izašao na teren kako bi odradio trening, odnosno deo zagrevanja.

Na terenu broj četiri u teniskom kompleksu u Bulonjskoj šumi Đoković je trenirao uz pomoć tenisera Gomesa Erere.

Davidovič Fokina trenutno zauzima 34. mesto na ATP listi, a u prva dva kola je igrao protiv domaćih tenisera, Artura Filsa i Luke van Eša, koji za razliku od Filsa nije uspeo da osvoji jedan set.

Sa druge strane, Đoković je protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića i Mađara Martona Fučoviča odigrao mečeve u tri seta.

Kada je reč o međusobnim susretima Srbina i Španca, Novak je bio bolji u njihovom prvom susretu, u Rimu 2021. godine i na Olimpijskim igrama u Tokiju nekoliko meseci kasnije, dok je Davidovič Fokina ostvario trijumf u Monte Karlu 2022. godine.

