ĐOKOVIĆ MI JE POSLAO NAJSMEŠNIJU ČESTITKU: Sabalenka otkrila kakvu je poruku dobila od Novaka za prvo mesto

Podsetimo, Beloruskinja je od ponedeljka najbolja na svetu.



Beloruska teniserka Arina Sabalenka priznala je da je dobila mnogo čestitki nakon što je postala svetska broj 1 i otkrila da je najsmešniju poruku poslao Novak Đoković, koji će takođe vratiti prvo mesto na ATP listi čim se US Open završi.

Sabalenka će narednog ponedeljka zvanično prestići Igu Švjontek koja je neočekivano stala u 4. kolu, a za Beloruskinju će ovo biti prvi put da sve ostale igračice gleda sa vrha WTA liste.

- Dobila sam dosta poruka, veliku podršku od mnogo ljudi, igrača. Najsmešnija je bila od Đokovića jer je i on postao svetski broj 1 jedan, odnosno postaće posle US Opena. Neko nas je pomenuo sa ovim smešnim naočarima za sunce sa US Opena. Samo mi je poslao:

-Nasmeši se ako ćeš uskoro postati broj jedan na svetu. Bilo je to najsmešnije, rekla bih - rekla je Sabalenka.



Beloruskinja je takođe rekla da je više fokusirana na osvajanje svoje druge Grend slem titule u godini nego na rangiranje.

- Fokusiram se na US Open. Ne želim da slavim bilo šta pre kraja US Opena. Zato samo želim da se fokusiram na ovaj turnir više nego na svetski broj jedan.

Pobednica ovogodišnjeg Australijan opena sugeriše da bi mogla da pojede nešto zabavno kako bi proslavila svoj uspeh.

- Možda ću jesti picu ili pljeskavicu. Uvek o hrani. Mislim, volim da jedem. Izvinite, momci. Tako je - rekla je Sabalenka.

Autor: