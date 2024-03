U BEOGRADU VELIKI DOGAĐAJ OD 29. MARTA DO 6. APRILA! Srpski MMA borci se na EP bore za brata Stefana

Podsetimo, osvajač bronzane medalje za Srbiju na prošlom Svetskom prvenstvu mučki je ubijen u Beogradu 25. februara.

Srbija će biti domaćin Evropskog prvenstva u MMA od 29. marta do 6. aprila, a srpskim borcima u glavama i srcima tokom mečeva biće ubijeni drugar Stefan Savić (23).

- On je bio naš ponos i dika, momak za primer u oktagonu, ali i van njega. Trebalo je da bude sa nama i na ovom događaju, koji je veoma važan za naš i srpski sport uopšte, ali neki neljudi su našeg brata zaustavili na šampionskom putu. Nema sumnje da će svaki borac koji na srcu nosi crveno-plavo-belu zastavu dati 100 odsto sebe, baš kao što je to radio i Stefan, da na svakom meču osvetla obraz srpskoj reprezentaciji, koju je baš on bronzom na SP prošle godine u Tirani uzdigao među najbolje MMA timove na planeti - poručuju srpski takmičari.

Stefana, osim saboraca, nikada neće zaboraviti ni MMA Savez Srbije.

- Bio je borac izuzetnog talenta i posvećenosti, zauvek će ostati urezan u istoriju osvajanjem bronzane medalje, predstavljajući prvu generaciju koja je ponosno donela odličje Srbiji u MMA. Njegov neizmerni talenat, radna etika, ljubaznost, sportski duh, ali i dobrota, čine neizbrisiv trag - stoji na Instagram profilu MMA Saveza Srbije.

Evropsko prvenstvo biće održano u hali “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.