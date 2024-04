NOVAK ŠOKIRAO ALKARAZA: Bio sam u fazonu 'šta mu se dogodilo'

Majami me uopšte nije iznenadio, ali Novakov izostanak iz Madrida jeste. Prijatelji su mi rekli za to i ja sam bio u fazonu, 'šta mu se to dogodilo?", kaže Karlos Alkaraz (20), španski teniser pred početak mastersa u Madridu.

Mladi španski as je drugi nosilac u prestonici domovine, a istovremeno i branilac trofeja koji je osvajao u poslednje dve godine.

On je pred start turnira dao veliki intervju za renomiranu špansku "Marku", gde je između ostalog upitan i da li ga je iznenadilo to što je Novak Đoković odustao od turnira u Madridu.

Inače, sa najboljim teniserom planete se susreo na ceremoniji dodela Laureus nagrada, gde je Đoković proglašen najboljim sportistom sveta.

- Novaku se dopalo moje Luj Viton odelo, a i on je bio tako elegantan - poručio je je Alkaraz.

Nije mogao, a da se ne dotakne zemljaka Rafaela Nadala, koji je dan ranije izneo prognozu oko učešća na Rolan Garosu.

- Niko nema više iskustva na Rolan Garosu od njega. Osećaj koji on ima za taj turnir, nema nijedan drugi igrač. Ipak, on je od onih koji žele da budu spremni fizički, mentalno i igrački. Ako se sva tri uslova ispune, nema sumnje da će biti među kandidatima za titlu - kaže Alkaraz.

A moment between Carlos Alcaraz and Novak Djokovic on the red carpet #OnlyAtLaureus | #Laureus24 pic.twitter.com/58K7Fvt6Kz — Laureus (@LaureusSport) 22. април 2024.

Prvi Rafin protivnik biće Amerikanac Darvin Blank, koji je minulih dana trenirao upravo sa Alkarazom.

- Rekao sam mu da se opusti i uživa u meču, a nije mi tražio savet. To će za njega biti poseban trenutak, pomoći će mu u karijeri. Rekao sam mu, Rafa će ti pomoći kao što je i meni 2021. Da rasteš, osetiš nešto posebno, kako da se nosiš sa svim stvarima - dodao je Karlos.

Otkrio je da on i Nadal još nisu pričali o mogućnosti da na OI u Parizu igraju zajedno u dublu, što je velika želja momka kojeg mnogi nazivaju Rafinim naslednikom.

Poznato je da će se stariji Španac pojaviti na Lejver kupu, a Alkaraz dodaje da još nije dobio poruku od Rodžera Federera.

- Iskreno, još nisam dobio poruku od Federera. To je događaj na kojem bih voleo da igram. Već sam ih nekoliko propustio i žalim zbog toga. Prošle godine mi se njije uklapalo zbog mesta održavanja, ali to je tutnir na kojem ću pre ili kasnije igrati ako me pozovu - kaže Karlos.

