Đoković uputio moćnu poruku pred meč sa Alkarazom: Navijač ga oduševio pred finale Vimbldona

Moćno!

Sportski dan za sladokusce je pred nama, pošto ćemo tokom dana gledati tenis, a uveče i tokom noći fudbal i tri velika finala. Ono što nas najviše zanima odvijaće se u Londonu, gde Novak Đoković čeka Karlosa Alkaraza u reprizi prošlosezonskog finala Vimbldona.

Naoštrio se Nole da napadne svoj 25. Grend slem pehar i tempirao je formu kako je turnir odmicao iskoristivši maksimalno to što mu je žreb bio nikada naklonjeniji. Srbin je tako iskazao mentalnu i fizičku snagu pošto je ne tako davno operisao koleno.

Ovaj čovek je već igrao 36 puta za titulu

Đoković se uoči samog finala javio putem svog "X" naloga i podelio je snimak u kom nekoliko njegovih fanova iz čitavog sveta posmatra trening i komentarišu ono što nas čeka u nedelju.

Upitao je Novak i pratioce odakle će pratiti meč, a najinteresantniji momenat u snimku je način na koji jedan momak čeka okršaj.

Već je spreman broj 25, kao oznaka potencijalno osvojenog Vimbldona i 25. Grend slema, a on ide i još dalje jer je tu i broj 26! Optimistično i kada je Đoković u pitanju sasvim realno.

#nolefam where will you be watching from? ❤️ pic.twitter.com/LxQZ2EeZbM